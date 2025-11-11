Mantar toplamaya giden anne oğul bulundu mu son dakika?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesinde bulunan evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için çalışmalar titizlikle sürdürüldü.

MANTAR TOPLAMAYA GİDEN ANNE OĞUL BULUNDU MU SON DAKİKA?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'ın cesedi uçurum kenarında bulunurken anne ve oğul evlerinden ayrıldıktan sonra ulaşılamadı. Ekipler ise anneye ulaşmaya çalışıyor.

KASTAMONUDA ANNE İLE OĞUL BULUNDU MU?

Acı olay sonrası Kastamonu Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseli köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı’nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseli köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı’nın cansız bedenine ulaşılmıştır. Anne Huriye Helvacı’yı arama çalışmaları sürdürülmektedir." ifadeleri yer aldı.