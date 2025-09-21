Ali Koç mu Sadettin Saran mı kazandı? Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy süreci devam ediyor

Süper Lig'de yarışan Fenerbahçe, bugün başkanlık seçimine gitti. 21 Eylül günü Fenerbahçe başkanlık seçimi devam ederken taraftarlaAli Koç mu Sadettin Saran mı önde araştırılıyor.

ALİ KOÇ MU SADETTİN SARAN MI KAZANDI?

Eski Kenan Evren Lisesi Arazisi'nde gerçekleşen Fenerbahçe seçiminde süre. devam ediyor. Oy kullanma süreci sürerken sonuçlar henüz açıklanmadı. Bugün oy kullanma süreci 17.00 itibarıyla sona erecek. Sandıkların açılmasının ardından hangi adayın kazandığı da belli olacak.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ AÇIKLANDI MI?

