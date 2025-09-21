Ali Koç seçildi mi? FB başkanlık seçiminde oy kullanımı sürüyor

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi henüz tamamlanmadı. Eski Kenan Evren Lisesi Arazisi'nde yapılan seçimin sonuçları bekleniyor.

ALİ KOÇ SEÇİLDİ Mİ SON DAKİKA?

Bugün eski Kenan Evren Lisesi Arazisi'nde yapılan FB başkanlık seçimi sonuçları henüz belli olmadı. Oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sandıklar kapanacak. Sandıklar kapandıktan sonra oy sayımı gerçekleştirilecek ve kazanan isim belli olacak. Süreç şu an için devam ediyor.

ALİ KOÇ SEÇİMİ KAZANDI MI?

21 Eylül Pazar günü yapılan 91. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Kongresi sonrasında bugün başkan olan isim belli olacak. Sadettin Saran ve Ali Koç'un yarışacağı FB başkanlık seçiminde süreç henüz tamamlanmadı.