Editor
 Hüseyin Bahcivan

Alien Earth 4. bölüm ne zaman çıkacak? Dizinin ilk sezonunun kaç bölüm olacağı açıklandı

Disney+'ta yayınlanan Alien: Earth dizisinin geçtiğimiz hafta 3. bölümü yayınlandı. Oldukça heyecanlı sona eren 3. bölümün ardından hayranlar Alien Earth 4. bölümün ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Dizinin yeni bölümünün tarihi ve toplam kaç bölüm olacağı duyuruldu.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
11:26
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
11:28

Dünyanın en popüler serilerinden olan Alien serisinin dizisi Alien Earth'ün ilk 3 bölümü +'ta yayınlandı. İlk bölümleriyle birlikte Alien hayranlarının dikkatini çeken dizinin yeni bölümü ise gündem oldu.

Serinin hayranları tarafından Alien Earth 4. bölüm ne zaman çıkacağı merak ediliyor.

ALİEN EARTH 4. BÖLÜM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Alien Earth dizisinin 3. bölümü 20 Ağustos 2025 tarihinde yayınlandı. Disney+ dizilerin yeni bölümlerini genel olarak haftalık periyotlar halinde yayınlıyor. Bu kapsamda Alien Earth'ün 4. bölümü 27 Ağustos 2025 tarihinde platforma eklenecek.

ALİEN EARTH 1. SEZON KAÇ BÖLÜM SÜRECEK?

Alien Earth dizisinin 1. sezonunun 8 bölüm süreceği açıklandı. 8. bölümün ardından sezon finali yapacak. 2. sezonunun çıkıp çıkmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Dizinin izleyici rakamlarına göre devam edip etmeyeceğine karar verilecek.

ABD basını Deadline'in haberine göre Alien: Earth'ün ilk bölümü Disney+ ve Hulu'da 9.7 izlenmeye ulaştı. Bu kapsamda 2. sezon onayının ilerleyen günlerde açıklanacağı tahmin ediliyor.

Alien Earth'ün kalan bölümlerinin yayınlanacağı tarihler şöyle:

  1. Bölüm: 27 Ağustos 2025
  2. Bölüm: 3 Eylül 2025
  3. Bölüm: 10 Eylül 2025
  4. Bölüm: 17 Eylül 2025
  5. Bölüm: 24 Eylül 2025 (sezon finali)
