Almanya Lüksemburg maçı nereden izlenir, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Eleme maçına saatler kaldı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kaldığı yeden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün A Grubu'nda 3. sırada yer alan Almanya ile 4. sıradaki Lüksemburg karşı karşıya gelecek.

İki takımın da gruptan çıkabilmek için karşılaşmadan kesin bir galibiyet ile ayrılması gerekiyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Almanya - Lüksemburg maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.

ALMANYA - LÜKSEMBURG MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Almanya'nın Sinsheim şehrinde oynanacak olan Almanya - Lüksemburg maçı açıklanan bilgilere göre Exxen platformundan yayınlanacak.

Almanya gruplarda oynadığı 2 karşılaşmadan birer galibiyet ve mağlubiyet aldı. 3 puanla 3. sırada yer alan Almanya karşılaşmadan 3puanı alırsa 2. sıraya yerleşecek.

Lüksemburg ise A Grubu'nda oynadığı iki mücadeleden de mağlubiyet ile ayrıldı. Son sırada yer alan Lüksemburg, karşılaşmadan galibiyet almazsa gruptan çıkma ihtimali oldukça düşecek.

ALMANYA - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemleri kapsamında oynanacak olan Almanya - Lüksemburg maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetecek. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leirnin ise şöyle olması bekleniyor:

Almanya: Baumann, Tah, Schlotterbeck, Raum, Baku, Pavlovic, Kimmich, Amiri, Wirtz, Gnabry, Woltemade

Lüksemburg: Moris, Korac, Mahmutovic, Jans, Carlson, Bohnert, Barreiro, Olesen, Martins, Dardari, Sanches