14°
Aktüel
 Sumru Tarhan

Amedspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Serik Bld maçına saatler kaldı

Trendyol 1. Lig'de bugün oynanacak olan Amedpspor Serik BLD maçına saatler kaldı. Bugün 16.00'da başlayacak olan Amedspor maçı hangi kanalda yayınlanacak merak edildi. Yüzlerce taraftar maçın yayın bilgilerini araştırırken canlı yayınlandığı kanal belli oldu.

Amedspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Serik Bld maçına saatler kaldı
'de günün programına göre bugün oynanacak olan maç 16.00'da başlayacak. Canlı olarak takip edilecek olan Amedpspor Serik Bld maçının hangi kanalda yayınlandığı netleşti.

AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken 20 Ekim Pazartesi gününün programı belli oldu. 16.00'da başlayacak olan Serik Bld maçının yayın bilgileri de netleşti. Karşılaşma bugün ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Amedspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Serik Bld maçına saatler kaldı

AMEDSPOR SERİK MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Amedspor, ligin 10. Haftasında deplasmanda Antalya temsilcisi Serikspor ile karşılaşacak. Taraftarın heyecanla beklediği maça saatler kala yayın bilgileri de gündeme geldi. 16.00'da başlayacak olan müsabaka TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Taraftarlar TRT Spor ekranlarından maçı takip edebilecek.

Amedspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Serik Bld maçına saatler kaldı

AMEDSPOR SERİK BLD MAÇI NEREDE YAYINLANIYOR?

İstanbul’da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan maç için bekleyiş devam ediyor. Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ederken bugünün programına göre oynanacak olan maçların saati ve kanalı da netleşti. Bugün 16.00'da başlayacak olan müsabaka TRT Spor kanalından izlenebilecek.

