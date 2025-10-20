Amedspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Serik Bld maçına saatler kaldı

Trendyol 1. Lig'de günün programına göre bugün oynanacak olan maç 16.00'da başlayacak. Canlı olarak takip edilecek olan Amedpspor Serik Bld maçının hangi kanalda yayınlandığı netleşti.

Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken 20 Ekim Pazartesi gününün programı belli oldu. 16.00'da başlayacak olan Amedspor Serik Bld maçının yayın bilgileri de netleşti. Karşılaşma bugün TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Amedspor, ligin 10. Haftasında deplasmanda Antalya temsilcisi Serikspor ile karşılaşacak. Taraftarın heyecanla beklediği maça saatler kala yayın bilgileri de gündeme geldi. 16.00'da başlayacak olan müsabaka TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Taraftarlar TRT Spor ekranlarından maçı takip edebilecek.

İstanbul'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan maç için bekleyiş devam ediyor.