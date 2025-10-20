Menü Kapat
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: Eylül ayı yurt dışı ÜFE belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 27,71 arttı, aylık ise yüzde 2,01 arttı.

(TÜİK), Eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,01 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,55 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,71 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,19 artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Eylül ayı yurt dışı ÜFE belli oldu

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 27,72 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; ve taş ocakçılığında yüzde 27,06 artış, imalatta yüzde 27,72 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Eylül ayı yurt dışı ÜFE belli oldu

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 24,54 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,45 artış, enerjide yüzde 22,76 artış, sermaye mallarında yüzde 26,91 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Eylül ayı yurt dışı ÜFE belli oldu

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 2,01 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,49 artış, imalatta yüzde 2,01 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Eylül ayı yurt dışı ÜFE belli oldu

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,84 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,41 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,75 artış, enerjide yüzde 3,39 artış, sermaye mallarında yüzde 1,26 artış olarak gerçekleşti.

