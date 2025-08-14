Ankara ASKİ su kesintisi 14 Ağustos! Polatlı, Etimesgut, Beypazarı, Çubuk...

Bugün Ankara'da bazı bölgelerde meydana gelen su kesintisi ile ilgili çalışmalar devam ederken vatandaşlar sular ne zaman gelecek araştırmaya başladı. Pursaklar, Çubuk ve Yenimahalle dahil olmak üzere birçok ilçede kesinti yaşanıyor.

ANKARA SU KESİNTİSİ 14 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE

Bugün Çubuk'ta Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarına Bağlı Sokaklar bölgesinde meydana gelen kesinti 15.30'da başlarken 19.00'a kadar sürecek.

14 Ağustos günü Beypazarı Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Boztepe Yolu Sokak Pınar 2-3 Ve Ayvaşık Mahallesinin Bir Kısmında yaşanan arıza ise 08.15 ile 13.00 aralığında yaşandı.

Polatlı'da bugün 09.40'ta başlayan Şehitlik Mahallesi su kesintisi 15.00'te sona erdi. Pursaklar'da 12.00'de başlayan arıza 17.00'ye kadar sürerken Yunus Emre Mahallesi'nin bir kısmında yaşanıyor. Pursaklar Saray Osman Gazi Mahallesi'ndeki arıza 14.00 civarında başlarken 17.00'de tamamlanacak.

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ ETİMESGUT,ÇAMLIDERE, YENİMAHALLE

Etimesgut'ta bugün 14.10'da başlayan kesinti 18.00'e kadar sürerken Erler Mahallesi'nin bir kısmında geçerli olacak. Çamlıdere'de bugün 14.30 civarında başlayan arıza bakım çalışmaları 16.30'da sona erdi. Yenimahalle'de 16.00 civarında başlayan su kesintisi ise 21.00'de bitecek. Kesinti, Çiğdemtepe Mahallesi'nde geçerli olacak.