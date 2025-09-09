Ankara ASKİ su kesintisi 9 Eylül! Çankaya, Yenimahalle, Ayaş’da sular ne zaman gelecek?

9 Eylül Salı günü erken saatlerde başlayan su arızası için ekiplerin arıza bakım çalışması devam ediyor. Birçok ilçede yaşanan su kesintisinin biteceği saat duyuruldu.

ANKARA SU KESİNTİSİ 9 EYLÜL ASKİ

Bugün Ankara'da birçok ilçede yaşanacak olan su kesintilerinin saati duyuruldu. Çunuk, Ayaş, Polatlı, Yenimahalle ve Çankaya'da bakım çalışmaları sürüyor.

ÇUBUK

08:30 – 12:25 → Aşağı Çavundur

POLATLI

09:15 – 15:05 → Şehitlik Mahallesi (bir bölümü)

09:50 – 13:00 → Üçpınar Mahallesi (bir bölümü)

AYAŞ

10:05 – 14:00 → Bayat Mahallesi

YENİMAHALLE

12:00 – 15:00 → Varlık Mahallesi (tamamı)

ÇANKAYA

12:40 – 17:00 → Ahmet Taner Kışlası Mahallesi İlko Sitesi (tamamı)