Ankara ASKİ su kesintisi 9 Eylül! Çankaya, Yenimahalle, Ayaş’da sular ne zaman gelecek?

9 Eylül Salı günü erken saatlerde başlayan su arızası için ekiplerin arıza bakım çalışması devam ediyor. Birçok ilçede yaşanan su kesintisinin biteceği saat duyuruldu.
Bugün Ankara'da birçok ilçede yaşanacak olan su kesintilerinin saati duyuruldu. Çunuk, Ayaş, Polatlı, Yenimahalle ve Çankaya'da bakım çalışmaları sürüyor.
ÇUBUK
08:30 – 12:25 → Aşağı Çavundur
POLATLI
09:15 – 15:05 → Şehitlik Mahallesi (bir bölümü)
09:50 – 13:00 → Üçpınar Mahallesi (bir bölümü)
AYAŞ
10:05 – 14:00 → Bayat Mahallesi
YENİMAHALLE
12:00 – 15:00 → Varlık Mahallesi (tamamı)
ÇANKAYA
12:40 – 17:00 → Ahmet Taner Kışlası Mahallesi İlko Sitesi (tamamı)