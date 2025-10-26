Ankara SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösteri uçuşu takvimi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda SOLOTÜRK'ün Ankara'da uçuş gösterisi düzenleyeceği duyuruldu. Vatandaşların ücretsiz olarak izleyebileceği Ankara SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı gündem oldu.

ANKARA SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Ankara'da SOLOTÜRK 29 Ekim 2025 Çarşamba günü gösteri gerçekleştirilecek.

SOLOTÜRK ilk olarak saat 14.30'da Kortej Yürüyüşü'nü selamlayacak. Selamlama uçuşunun ardından gösteri uçuşu ise saat 14.40'da Anıtkabir'de gerçekleştirilecek.

https://x.com/soloturk/status/1982115834563563589

ANKARA SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NEREDE?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında SOLOTÜRK tarafından gerçekleştirilecek olan gösteri uçuşu Anıtkabir'de yapılacak. Gösteri uçuşunun öncesinde ise 29 Ekim Kortej Yürüyüşü Güzergahı'nda selamlama uçuşu yapılacak.

Gösteri uçuşunun çevre tanıma ve prova uçuşları ise Anıtkabir çevresinde 26 Ekim 2025 Pazar günü yapılacak.

Çevre tanıma uçuşunun saat 13.00'te, prova uçuşunun ise saat 16.00'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

