TGRT Haber
20°
Ankara SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösteri uçuşu takvimi

SOLOTÜRK'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında uçuş gösterisi gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tarafından SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede olduğu merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı SOLOTÜRK gösteri programı açıklandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 'ün 'da gösterisi düzenleyeceği duyuruldu. Vatandaşların ücretsiz olarak izleyebileceği Ankara SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı gündem oldu.

ANKARA SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Ankara'da SOLOTÜRK 29 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

SOLOTÜRK ilk olarak saat 14.30'da Kortej Yürüyüşü'nü selamlayacak. Selamlama uçuşunun ardından gösteri uçuşu ise saat 14.40'da 'de gerçekleştirilecek.

ANKARA SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NEREDE?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında SOLOTÜRK tarafından gerçekleştirilecek olan gösteri uçuşu Anıtkabir'de yapılacak. Gösteri uçuşunun öncesinde ise 29 Ekim Kortej Yürüyüşü Güzergahı'nda selamlama uçuşu yapılacak.

Gösteri uçuşunun çevre tanıma ve prova uçuşları ise Anıtkabir çevresinde 26 Ekim 2025 Pazar günü yapılacak.

Çevre tanıma uçuşunun saat 13.00'te, prova uçuşunun ise saat 16.00'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

