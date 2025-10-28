Anne babalara doğum izni değişti mi kaç gün olacak?

Hükümet, doğum izinlerinin uzatılması için düğmeye bastı.

Mevcut uygulamaya göre kadın çalışanlar, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin hakkına sahip.

Yeni düzenleme yürürlüğe girerse bu süreye ek olarak 4 hafta daha ilave edilecek.

Anne ve babalar da doğum sonrası 8 haftalık iznin yetersiz olduğunu belirterek sürenin artırılmasını talep etti.

16 haftalık annelik izninin 20 haftaya, babalık izninin de 5 günden 10 güne çıkarılması planlanıyor.

Babalar için geçerli olan doğum sonrası izin hem özel sektörde hem de kamuda 5 gün, ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu sürenin 10 güne yükseltilmesi öngörülüyor.