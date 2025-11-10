Menü Kapat
 | Sumru Tarhan

Ara tatil seminerleri nereden izlenecek? Kasım ara tatil öğretmen seminerleri 2025

Okullarda ara tatilin başlamasının üzerine ara tatil seminerleri nereden izlenecek merak edildi. Bu yıl çevrim içi olarak yapılacak olan ara tatil seminerlerinin nereden izleneceği merak edildi.

Ara tatil seminerleri nereden izlenecek? Kasım ara tatil öğretmen seminerleri 2025
10.11.2025
10.11.2025
takvimine göre kasım ara tatil seminerleri 10-14 Kasım tarihlerinde uygulanacak. Öğretmenlerin gündeminde ise ara tatil seminerlerinin nereden izleneceği yer aldı.

ARA TATİL SEMİNERLERİ NEREDEN İZLENECEK?

2025 yılında online olacak olan seminerler Öğretmen Bilişim Ağı sistemi üzerinden yürütülecek. Bakan Tekin, "Başladığımız günden beri öğretmen arkadaşlarımızla sürekli istişare hâlindeyiz. Bu dönemin de yüz yüze değil, çevrim içi yapılmasına yönelik talepleri vardı. Biz de değerlendirdik, Millî Eğitim Akademisi Başkanlığımız ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz (YEĞİTEK) gerekli tedbirleri aldılar." ifadelerini kullandı.

KASIM ARA TATİL SEMİNERLERİ ONLİNE MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki çalışma haftasının Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yürütüleceğini açıkladı. Öğretmenler online olarak eğitimlere katılacak. 10-14 Kasım aralığında seminerler yapılırken birinci dönem 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarı yıl tatili 19 Ocak'ta başlarken 30 Ocak günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat tarihinde başlayıp, 26 Haziran'da sona erecek.

