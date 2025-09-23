Menü Kapat
 | Sumru Tarhan

Arda Güler Levante maçında oynayacak mı? Real Madrid maçında muhtemel ilk 11 kadrosu

La Liga'nin 6. haftasında oynanacak olan Real Madrid - Levante maçında Arda Güler oynayacak mı merak edilirken Real Madrid maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'i merak edildi. Türkiye'nin gururu olan Arda Güler, Real Madrid forması ile adından söz ettirmeye devam ediyor. İspanya La Liga'nın 6. haftasında nefes kesen karşılaşmaya saatler kaldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 09:43

23 Eylül Salı akşamı oynanacak olan Levante maçı için bekleyiş devam ediyor. Türkiye'nin genç yeteneği olan , performansı ile gururlandırmaya devam ederken Levante maçında oynayacak mı merakla bekleniyor. Karşılaşma bu akşam 22.30'da oynanacak.

ARDA GÜLER LEVANTE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

İspanya heyecanı kaldığı yerden devam ederken bu akşam 22.30'da Real Madrid ile Levante karşı karşıya gelecek. Genç yıldız Arda Güler'in bu akşamki maçta forma giymesi beklenirken ilk 11 olarak sahaya çıkabilir. Performansı ve başarısı ile adından söz ettiren Arda Güler, son zamanlardaki istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekti. S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak olan karşılaşma Estadio Ciudad de Valencia Stadyumu’nda oynanacak.

Arda Güler Levante maçında oynayacak mı? Real Madrid maçında muhtemel ilk 11 kadrosu

ARDA GÜLER REAL MADRİD LEVANTE MAÇINDA İLK 11'DE VAR MI?

La Liga'nın 5. haftasında oynanan Espanyol karşılaşmasında Real Madrid 2-0'lık skorla rakibini mağlup ederken Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta Madrid, 47. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle galip olarak sahadan ayrıldı. Türkiye'nin gururu Arda Güler ise maça 61. dakikada Gonzalo Garcia'nın yerine dahil oldu. Madrid'in namağlup serisi devam ederken Arda Güler'in bu akşam oynanacak olan maçta forma giymesi bekleniyor. Maç öncesi beklentilerine göre Güler, bu akşam ilk 11 olarak başlayabilir. Teknik direktörün şans vermesi durumunda Arda Güler, Levante maçında ilk 11 olarak sahaya çıkabilir.

Arda Güler Levante maçında oynayacak mı? Real Madrid maçında muhtemel ilk 11 kadrosu

ARDA GÜLER LEVANTE MAÇINDA İLK 11 Mİ?

Real Madrid'in bu akşamki rakibi olan Levante, geçen hafta Girona'yı 4-0 yenmişti. Şu ana kadar 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan takım 4 puan ile 16. sırada yer alıyor. La Liga'da lider olan Real Madrid 5 galibiyet ve 0 mağlubiyet ile zirvede yerini koruyor. 15 puana sahip olan Madrid, bu akşam oynanacak olan karşılaşmada da yenilmezlik serisini koruyarak galip olmak istiyor. Genç yetenek Arda Güler, geçen hafta oynanan maça 61. dakikada dahil olurken bu akşam maçta daha uzun süre alması bekleniyor.

