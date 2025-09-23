Arda Güler Levante maçında oynayacak mı? Real Madrid maçında muhtemel ilk 11 kadrosu

23 Eylül Salı akşamı oynanacak olan Real Madrid Levante maçı için bekleyiş devam ediyor. Türkiye'nin genç yeteneği olan Arda Güler, performansı ile gururlandırmaya devam ederken Levante maçında oynayacak mı merakla bekleniyor. Karşılaşma bu akşam 22.30'da oynanacak.

ARDA GÜLER LEVANTE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

İspanya La Liga heyecanı kaldığı yerden devam ederken bu akşam 22.30'da Real Madrid ile Levante karşı karşıya gelecek. Genç yıldız Arda Güler'in bu akşamki maçta forma giymesi beklenirken ilk 11 olarak sahaya çıkabilir. Performansı ve başarısı ile adından söz ettiren Arda Güler, son zamanlardaki istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekti. S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak olan karşılaşma Estadio Ciudad de Valencia Stadyumu’nda oynanacak.

La Liga'nın 5. haftasında oynanan Espanyol karşılaşmasında Real Madrid 2-0'lık skorla rakibini mağlup ederken Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta Madrid, 47. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle galip olarak sahadan ayrıldı. Türkiye'nin gururu Arda Güler ise maça 61. dakikada Gonzalo Garcia'nın yerine dahil oldu. Madrid'in namağlup serisi devam ederken Arda Güler'in bu akşam oynanacak olan maçta forma giymesi bekleniyor. Maç öncesi beklentilerine göre Güler, bu akşam ilk 11 olarak başlayabilir. Teknik direktörün şans vermesi durumunda Arda Güler, Levante maçında ilk 11 olarak sahaya çıkabilir.

Real Madrid'in bu akşamki rakibi olan Levante, geçen hafta Girona'yı 4-0 yenmişti. Şu ana kadar 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan takım 4 puan ile 16. sırada yer alıyor. La Liga'da lider olan Real Madrid 5 galibiyet ve 0 mağlubiyet ile zirvede yerini koruyor. 15 puana sahip olan Madrid, bu akşam oynanacak olan karşılaşmada da yenilmezlik serisini koruyarak galip olmak istiyor. Genç yetenek Arda Güler, geçen hafta oynanan maça 61. dakikada dahil olurken bu akşam maçta daha uzun süre alması bekleniyor.