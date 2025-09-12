Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
25°
 Hüseyin Bahcivan

Arka Sokaklar Ali geri mi dönüyor? 20. sezonun ilk bölümü bugün yayınlanacak

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar 20. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonunun ilk bölümü bugün yayınlanacak. Yeni sezon fragmanın yayınlanmasının ardından Arka Sokaklar Ali geri mi dönüyor sorusu gündeme geldi. İzleyiciler tarafından Arka Sokalar yeni sezon bu akşam saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

ekranlarında yayınlanan dizisi yeni sezonuyla birlikte ekranlara geri dönüyor. Sezon finalinin ardından yaz tatili arasına giren dizinin 20. sezonunun ilk bölümü bu akşam yayınlanacak.

Dizinin fragmanlarının ardından Ali karakteri gündeme geldi. İzleyiciler tarafından Arka Sokaklar Ali geri mi dönüyor sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

ARKA SOKAKLAR ALİ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Arka Sokaklar'ın yeni sezon fragmanında yer alan bilgilere göre Ali karakteri geri dönüyor.

Karakteri oynayan oyuncu Alp Korkmaz'ın geçtiğimiz günlerde Arka Sokaklar setinde fotoğrafları paylaşılmıştı. 20. sezon ile birlikte Ali karakteri tekrardan Arka Sokaklar dizisinde yer alacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

Kanal D tarafından paylaşılan 12 Eylül 2025 Cuma günü yayın akışında yer alan bilgilere göre Arka Sokaklar'ın yeni sezonunun ilk bölümü bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR KAÇ BÖLÜM, SEZON OLDU?

Arka Sokaklar dizisinin bugün 20. sezonuyla birlikte 718. bölümü yayınlanacak. Dizinin ilk sezonu 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanmıştı.

