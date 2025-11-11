Askeri kargo uçağı nerede düştü? MSB konuyla ilgili açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 kargo uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından arama kurtarma çalışmalarının başladığı duyuruldu.

Vatandaşlar tarafından ise askeri kargo uçağı nerede düştüğü merak ediliyor.

ASKERİ KARGO UÇAĞI NEREDE DÜŞTÜ?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre C130 askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak arama kurtarma çalışmalarının başladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kazayla ilgili yaptığı açıklamada "Azerbaycan‘dan ülkemize gelmekte olan C 130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik enkaza ulaşma çalışma yeri ile ilgili ülke makamlarıyla koordine biçimde çalışmalarımız devam ediyor inşallah bu bu kazadan en az bir badire ile çıkarız Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin dualarımızla yanında olalım" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

DÜŞEN ASKERİ KARGO UÇAĞINDA KAÇ KİŞİ VAR?

Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili MSB son yaptığı açıklamada uçakta 20 personelin bulunduğunu belirtti. MSB tarafından yapılan açıklamada "Düşen kargo uçağında uçuş ekibi dahil 20 personel bulunuyodu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadeleri yer aldı.