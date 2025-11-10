Atatürk vefat edeli kaç yıl oldu, yaşasaydı kaç yaşında olurdu? Atatürk'ün ölüm yıl dönümü

Binlerce kişi Atatürk yaşasaydı kaç yaşında olurdu merak ederken bu yıl da Türkiye'de anma törenleri düzenleniyor.

ATATÜRK VEFAT EDELİ KAÇ YIL OLDU?

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü, kendisinin sağlığının 1937 yılından itibaren bozulmaya başlamasının ardından 10 Kasım 1938 tarihinde yaşandı. Vefatının ardından 21 Kasım 1938'de geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne konulan naaşı, 10 Kasım 1953'te kendisi için inşa edilmiş anıt mezar olan Anıtkabir'e nakledildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti.



ATATÜRK YAŞASAYDI KAÇ YAŞINDA OLURDU?

1881 senesinde Selanik'te dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk, şu an yaşasaydı 144 yaşında olacaktı. 1881 senesinde doğan Atatürk, 1938 senesinde hayatını kaybetti. Annesi Zübeyde Hanım'ın isteği ile Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde başlayan Mustafa Kemal, daha sonra babası Ali Rıza Efendi'nin isteği üzerine geçtiği Şemsi Efendi Mektebi'nde ilkokulu tamamladı.

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN ÜZERİNDEN KAÇ YIL GEÇTİ?

Atatürk, 1938 senelerinin başlarında iştahsızlık ve halsizlik hissetmeye başlamıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kaşıntılar meydana geliyor ve burun kanamaları güçlükle önleniyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti.