Avrasya Tüneli kapalı mı, neden, ne zaman açılacak? 2 Kasım İstanbul Maratonu düzenleniyor

Dünyanın kıtalar arası tek maratonu olan İstanbul Maratonu bugün 47. kez düzenleniyor. 41 bin 416 kişinin katılacağı İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak olan yollar duyuruldu.

Vatandaşlar tarafından Avrasya Tüneli kapalı mı, neden, ne zaman, saat kaçta açılacağı merak ediliyor.

AVRASYA TÜNELİ KAPALI MI, NEDEN 2 KASIM?

2025 İstanbul Maratonu nedeniyle Avrasya Tüneli sabah saatlerinden itibaren trafiğe çift yönli olarak kapatıldı. Ayrıca Avrasya Tüneli'ne çıkan tüm yollar da trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda vatandaşların alternatif yolları tercih etmesi önerildi. 2 Kasım 2025 Pazar günü İstanbul'da trafiğe kapatılan yollar yerine kullanılabilecek alternatif güzergahlar şöyle:

Atatürk Bulvarı

Balat Sahil Yolu

Unkapanı Köprüsü

Fevzipaşa Caddesi

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Yeni Haavalimanı Caddesi

Eski Havalimanı Caddesi

Ekrem Kurt Bulvarı

D-100 Karayolu

AVRASYA TÜNELİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK 2 KASIM?

Avrasya Tüneli sabah saat 06.00 itibarıyla kapatıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Avrasya Tüneli, İstanbul Maratonu sona erene kadar kapalı kalacak. Maratonun son yarışı olan 42 kilometre yaırşı saat 09.00'da başlayacak.