20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Avrasya Tüneli kapalı mı, neden, ne zaman açılacak? 2 Kasım İstanbul Maratonu düzenleniyor

İstanbul Maratonu kapsamında bugün (2 Kasım 2025 Pazar) bazı yollar trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar tarafından Avrasya Tüneli kapalı mı, neden, ne zaman, saat kaçta açılacağı merak ediliyor.

Avrasya Tüneli kapalı mı, neden, ne zaman açılacak? 2 Kasım İstanbul Maratonu düzenleniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 11:08

Dünyanın kıtalar arası tek maratonu olan bugün 47. kez düzenleniyor. 41 bin 416 kişinin katılacağı İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak olan yollar duyuruldu.

Vatandaşlar tarafından kapalı mı, neden, ne zaman, saat kaçta açılacağı merak ediliyor.

Avrasya Tüneli kapalı mı, neden, ne zaman açılacak? 2 Kasım İstanbul Maratonu düzenleniyor

AVRASYA TÜNELİ KAPALI MI, NEDEN 2 KASIM?

2025 İstanbul Maratonu nedeniyle Avrasya Tüneli sabah saatlerinden itibaren trafiğe çift yönli olarak kapatıldı. Ayrıca Avrasya Tüneli'ne çıkan tüm yollar da trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda vatandaşların alternatif yolları tercih etmesi önerildi. 2 Kasım 2025 Pazar günü İstanbul'da trafiğe kapatılan yollar yerine kullanılabilecek alternatif güzergahlar şöyle:

  • Atatürk Bulvarı
  • Balat Sahil Yolu
  • Unkapanı Köprüsü
  • Fevzipaşa Caddesi
  • Vatan Caddesi
  • Millet Caddesi
  • Yeni Haavalimanı Caddesi
  • Eski Havalimanı Caddesi
  • Ekrem Kurt Bulvarı
  • D-100 Karayolu
Avrasya Tüneli kapalı mı, neden, ne zaman açılacak? 2 Kasım İstanbul Maratonu düzenleniyor

AVRASYA TÜNELİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK 2 KASIM?

Avrasya Tüneli sabah saat 06.00 itibarıyla kapatıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Avrasya Tüneli, İstanbul Maratonu sona erene kadar kapalı kalacak. Maratonun son yarışı olan 42 kilometre yaırşı saat 09.00'da başlayacak.

