Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Balık av sezonu açıldı mı 2025? Denizlerde av yasağı başlangıç ve bitiş tarihi

2024-2025 denizlerde balıkçılık av sezonu 15 Nisan itibarıyla bitmişti. Türkiye'nin tüm illerinde başlayan balık av yasağı bitti mi merak edilirken balık av sezonu açılışı birçok bölgede yapıldı, tezgahlar balıklarla doldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, geçen yıl av sezonuna 1 Eylül 2024 tarihinde "vira bismillah" sözleri ile başlanırken, 15 Nisan tarihi itibarıyla de av sezonunun endüstriyel balıkçılık açısından tamamlanacağını söylemişti. Binlerce kişi ise av sezonu başladı mı araştırmaya başladı.

BALIK AV SEZONU AÇILDI MI 2025?

İstanbul'da 2025-2026 balıkçılık av sezonu açıldı, tezgahlar balıklarla doldu. İstanbul'da 2025-2026 balıkçılık genel av sezonu, 1 Eylül itibarıyla başlarken yasak 15 Nisan'da başlamıştı. 15 Nisan ile 1 Eylül aralığında su ürünleri av yasağı uygulanırken balıkçıların yüzü güldü. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar'ın katılımıyla Beykoz Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda, 2025 balık av sezonu açılışı gerçekleştirildi.

Balık av sezonu açıldı mı 2025? Denizlerde av yasağı başlangıç ve bitiş tarihi

BALIK AV SEZONU BAŞLADI MI SON DAKİKA 2025?

İstanbul Valisi Davut Gül, balık av sezonu açılışında "Sürdürülebilirlik diyoruz ya. Hani bizim de içimizde hepimizin kitaplarını okudum. Şu yumurtlayan tavuk meselesi var. Altın yumurtlayan soğuk aslında balıkçılık sektörünü çok güzel anlatıyor. Biz kurallara uymazsak, kuralları uygulamazsak ya da kuralları herhangi bir sektörün söylediği gibi yaparsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş olacağız. O açıdan keşfedilmeyen hiçbir şey yok.

Balık av sezonu açıldı mı 2025? Denizlerde av yasağı başlangıç ve bitiş tarihi

Bilinmeyen hiçbir şey yok. Sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kıymetli komisyonu başta olmak üzere Tarım Bakanlığımız, odalarımız, bu işin balıkçılıkla uğraşan esnaf arkadaşlarımız ile birlikte inşallah zaman içerisinde doğa imkan sağladığı müddetçe sorunlar birer birer çözülür. Ben bu vesileyle sezonun hepinize, İstanbul'umuza, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Balıkçılar gece yarısından itibaren ağlarını denize bıraktı. 2025 yılında 1.428 balıkçı gemisine toplam 12 milyon 692 bin TL destekleme ödemesi yapıldığı da aktarıldı.

Balık av sezonu açıldı mı 2025? Denizlerde av yasağı başlangıç ve bitiş tarihi

BALIK AV YASAĞI BİTTİ Mİ?

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesinin ardından denizciler ağlarını denize bıraktı. Balık av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesinin ardından balıklar Edirne'de tezgahlarda yerini aldı. Av yasağının kalkmasının ardından balıkçılar gece saatlerinde tuttuğu balıkları bölgelerde tezgahlara bıraktı. Mezgit, çupra, levrek ve sardalya balıkları dikkat çekerken genel olarak balıkçılar sezona istavritle başladı.

Vali Gül’den balıkçılık mesajı: 'Kurallara uymazsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş oluruz'
