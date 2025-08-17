Balık sezonu ne zaman açılıyor? 2025 Av yasağının biteceği tarih belli oldu

Her yıl olduğu gibi ülkemizde balık av yasağı 15 Nisan 2025 tarihinde başlamıştı. Bu tarihten itibaren endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerinin avlanması tamamen durduruldu.

Yasak sayesinde denizlerdeki balıkların yumurtalama ve üreme dönemi korunarak, popülasyonlarının artması hedefleniyor. Vatandaşlar tarafından balık sezonunun ne zaman açılacağı ve av yasağının biteceği tarih araştırılıyor.

BALIK SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR 2025?

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre denizlerde av sezonu 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

İl Müdür İbrahim Sağlam yaptığı yazılı açıklamada 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ve trol ağları ile su ürünleri avcılığı yapılamayacağını belirtmişti. Bu tarihten itibaren ise av sezonu resmen başlamış olacak.

Sağlam açıklamasında bütün karasularda 1 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığının yasak olduğunu belirtti. Sağlam, 15-31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığının ise serbest olduğunu ifade etti.