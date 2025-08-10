Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Balıkesir deprem fay hattı hangisi? Balıkesir son dakika deprem

Balıkesir'de meydana gelen depremler sonrası fay hatları ve riskli bölgeler merak konusu oldu.

Balıkesir deprem fay hattı hangisi? Balıkesir son dakika deprem
Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 3 ile 4 büyüklüğü arasında peş peşe sarsıntılar yaşandı.

Balıkesir, 'nin kuşağında yer alan illerinden biridir.

Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar, bölgedeki fay hatları ve deprem riskini yeniden gündeme getirdi.

Balıkesir deprem fay hattı hangisi? Balıkesir son dakika deprem

BALIKESİR DEPREM FAY HATTI HANGİSİ?

Balıkesir'de bulunan fay hatları, bölgedeki deprem riskini doğrudan etkileniyor.

Özellikle Havran-Balya Fay Zonu, Balıkesir Fayı-Gökçeyaçı Segmenti ve Balıkesir Fayı-Kepsut Segmenti, il merkezi ve çevresindeki yerleşim yerleri için potansiyel tehlike oluşturuyor.

Balıkesir deprem fay hattı hangisi? Balıkesir son dakika deprem
