Söke-Kuşadası yolunda çökme: Trafiğe kapatıldı!

Söke-Kuşadası yolu üzeri Yaylaköy mevkiinde bir tarlada yapılan kazı çalışması sonucu yol çökerken, yaşanan olay nedeniyle Söke-Kuşadası Karayolu trafiğe kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Söke-Kuşadası Yaylaköy mevkiinde tarlada yapılan kazı çalışması sonucu yol çöktü. Yaşanan çökme nedeniyle Söke-Kuşadası arasındaki yol trafiğe kapatıldı.
Trafik akışı, alternatif güzergâh olarak Ağaçlı’dan Davutlar istikametine yönlendiriliyor. Yetkililer, sürücülerin uyarılara dikkat etmelerini ve alternatif yolu kullanmalarını istedi.