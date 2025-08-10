Deniz Servan Narin kimdir, öldü mü? Ünlü motosikletçi Kocaeli'de trafik kazası geçirmişti

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet tıra çarptıı. Ağır yaralanan Narin, Kocaeli Şehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ünlü motosikletçinin sevenleri Deniz Servan Narin öldü mü, sağlık durumunu merak etmeye başladı.

DENİZ SERVAN NARİN ÖLDÜ MÜ?

Deniz Servan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doktorların bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ünlü motosikletçi daha önce birçok kez trafik kazası yaptığını ifade etmişti. Son olarak ise 7 Haziran 2025 tarihinde trafik kazası yaptığını belirtmişti.

DENİZ SERVAN NARİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Deniz Servan Narin'in kaç yaşında ve nereli olduğuyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Kocaelili olduğu tahmin edilen ünlü motosikletçinin Instagram'da 1.7 milyon, YouTube'da ise 653 bin takipçisi bulunuyor.