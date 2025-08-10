Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Deniz Servan Narin kimdir, öldü mü? Ünlü motosikletçi Kocaeli'de trafik kazası geçirmişti

Sosyal medya fenomeni ünlü motosikletçi Deniz Servan Narin'in geçtiğimiz trafik kazası geçirmişti. Ağır yaralanan Narin'in sağlık durumu gündem oldu. Vatandaşlar tarafından Deniz Servan Narin kimdir, öldü mü sorularının cevapları araştırılıyor.

Deniz Servan Narin kimdir, öldü mü? Ünlü motosikletçi Kocaeli'de trafik kazası geçirmişti
10.08.2025
10.08.2025
saat ikonu 19:36

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet tıra çarptıı. Ağır yaralanan Narin, Kocaeli Şehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ünlü motosikletçinin sevenleri Deniz Servan Narin öldü mü, sağlık durumunu merak etmeye başladı.

Deniz Servan Narin kimdir, öldü mü? Ünlü motosikletçi Kocaeli'de trafik kazası geçirmişti

DENİZ SERVAN NARİN ÖLDÜ MÜ?

Deniz Servan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doktorların bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ünlü motosikletçi daha önce birçok kez yaptığını ifade etmişti. Son olarak ise 7 Haziran 2025 tarihinde trafik kazası yaptığını belirtmişti.

Deniz Servan Narin kimdir, öldü mü? Ünlü motosikletçi Kocaeli'de trafik kazası geçirmişti

DENİZ SERVAN NARİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Deniz Servan Narin'in kaç yaşında ve nereli olduğuyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Kocaelili olduğu tahmin edilen ünlü motosikletçinin Instagram'da 1.7 milyon, YouTube'da ise 653 bin takipçisi bulunuyor.

