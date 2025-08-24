Balıkesir’de deprem mi oldu? Yine peş peşe sallandı

İstanbul
Kandilli Rasathanesi Balıkesir Sındırgı'da 5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Söz konusu deprem, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi çevre illerden de hissedildi.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.
Öte yandan bu depremin hemen ardından bir de 4.2 ve 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Balıkesir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yüzlerce deprem daha meydana geldi.
3 ile 4 büyüklüğünde değişen depremler bölgeyi sallamaya devam ederken 5 büyüklüğünde deprem yaşanması vatandaşın yeniden paniklemesine neden oldu.