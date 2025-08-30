Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Barış Alper Yılmaz Galatasaray Çaykur Rizespor maçında neden yok? Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray ile Çaykur Rizespor bugün Trendyol Süper Lig kapsamında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada transfer iddialarıyla gündeme gelen Barış Alper Yılmaz'ın oynamayacağı iddia edildi. İddiaların ardından ise taraftarlar Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında Barış Alper Yılmaz neden yok, oynamıyor sorularını araştırmaya başladı.

Barış Alper Yılmaz Galatasaray Çaykur Rizespor maçında neden yok? Okan Buruk kararını verdi
Trendyol 'in 2025-2026 sezonunun 4. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün (30 Ağustos 2025 Cumartesi) saat 21.30'da lider ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala 'ın yonamayacağıyla ilgili iddia ortaya atıldı. Taraftarlar tarafından Barış Alper Yılmaz Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında neden yok sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Barış Alper Yılmaz Galatasaray Çaykur Rizespor maçında neden yok? Okan Buruk kararını verdi

BARIŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA NEDEN YOK?

Türkiye Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz oynamayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü 'un Barış Alper Yılmaz'ı taraftar tepkisinden korumak için böyle bir karar aldığı iddia edildi.

Barış Alper Yılmaz Galatasaray Çaykur Rizespor maçında neden yok? Okan Buruk kararını verdi

Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan gelen astronomik teklif sonrası takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz, antrenmana çıkmamış ve siyah ekran gönderisi paylaşmıştı. Taraftarın tepkisini çeken milli futbolcu Konyaspor maçının kadrosunda da yer almamıştı.

Barış Alper Yılmaz'ın milli ara sonrasında Eyüpspor ile oynanacak olan karşılaşmanın ardından ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Barış Alper Yılmaz Galatasaray Çaykur Rizespor maçında neden yok? Okan Buruk kararını verdi

BARIŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY'DAN AYRILDI MI?

Okan Buruk'un, Barış Alper Yılmaz ile görüşme yaparak takımda kalmaya ikna ettiği iddia ediliyor. Buruk'un milli futbolcuya "Şampiyonlar Ligi ile birlikte en az 40 maç oynayacaksın. Eminim ki çok daha iyi teklifler alacaksın, burada kal" dediği belirtiliyor.

