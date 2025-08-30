Barış Alper Yılmaz Galatasaray Çaykur Rizespor maçında neden yok? Okan Buruk kararını verdi

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 4. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün (30 Ağustos 2025 Cumartesi) saat 21.30'da lider Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Barış Alper Yılmaz'ın yonamayacağıyla ilgili iddia ortaya atıldı. Taraftarlar tarafından Barış Alper Yılmaz Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında neden yok sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA NEDEN YOK?

Türkiye Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz oynamayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz'ı taraftar tepkisinden korumak için böyle bir karar aldığı iddia edildi.

Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan gelen astronomik teklif sonrası takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz, antrenmana çıkmamış ve siyah ekran gönderisi paylaşmıştı. Taraftarın tepkisini çeken milli futbolcu Konyaspor maçının kadrosunda da yer almamıştı.

Barış Alper Yılmaz'ın milli ara sonrasında Eyüpspor ile oynanacak olan karşılaşmanın ardından ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY'DAN AYRILDI MI?

Okan Buruk'un, Barış Alper Yılmaz ile görüşme yaparak takımda kalmaya ikna ettiği iddia ediliyor. Buruk'un milli futbolcuya "Şampiyonlar Ligi ile birlikte en az 40 maç oynayacaksın. Eminim ki çok daha iyi teklifler alacaksın, burada kal" dediği belirtiliyor.