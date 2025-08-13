Başakşehir UEFA Konferans Ligi play-off yükseldi mi?

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Viking'i konuk etti.

Temsilcimiz, ilk maçta elde ettiği skor avantajını kullanarak tur atlayan taraf oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Viking, karşılaşmanın 34. dakikasında öne geçti.

Başakşehir savunmasında Onur Bulut'un kendi kalesine attığı talihsiz golle Norveç temsilcisi skoru 1-0 yaptı.

Yediği golün ardından baskısını artıran İstanbul Başakşehir, beraberlik golünü bulmakta gecikmedi.

Takımın yeni transferlerinden forvet oyuncusu Davie Selke, 40. dakikada sahneye çıkarak skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarının sonucunu belirledi.

BAŞAKŞEHİR UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF YÜKSELDİ Mİ?

İstanbul Başakşehir, tur için yeterli olan beraberliği korumaya yönelik kontrollü bir oyun sergiledi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve bu sonuçla birlikte temsilcimiz, ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetin avantajıyla toplamda 4-2'lik skorla tur atladı.

Bu sonuç, Başakşehir'in Avrupa yolculuğuna devam etmesini sağladı.

Temsilcimizin bu turdaki rakibi, Spartak Trnava ile Universitatea Craiova arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

Başakşehir, bu turu da geçmesi halinde adını grup aşamasına yazdırarak önemli bir başarıya imza atacak.