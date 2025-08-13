Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Başakşehir UEFA Konferans Ligi play-off yükseldi mi?

Norveç ekibi Viking ile sahasında 1-1 berabere kalan İstanbul Başakşehir, ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetin avantajıyla adını bir üst tura yazdırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Başakşehir UEFA Konferans Ligi play-off yükseldi mi?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 22:45
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 22:49

, üçüncü eleme turu rövanş maçında Norveç temsilcisi 'i konuk etti.

Temsilcimiz, ilk maçta elde ettiği skor avantajını kullanarak tur atlayan taraf oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Viking, karşılaşmanın 34. dakikasında öne geçti.

Başakşehir savunmasında Onur Bulut'un kendi kalesine attığı talihsiz golle Norveç temsilcisi skoru 1-0 yaptı.

Yediği golün ardından baskısını artıran İstanbul Başakşehir, beraberlik golünü bulmakta gecikmedi.

Takımın yeni transferlerinden forvet oyuncusu Davie Selke, 40. dakikada sahneye çıkarak skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarının sonucunu belirledi.

Başakşehir UEFA Konferans Ligi play-off yükseldi mi?

BAŞAKŞEHİR UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF YÜKSELDİ Mİ?

İstanbul Başakşehir, tur için yeterli olan beraberliği korumaya yönelik kontrollü bir oyun sergiledi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve bu sonuçla birlikte temsilcimiz, ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetin avantajıyla toplamda 4-2'lik skorla tur atladı.

Bu sonuç, Başakşehir'in Avrupa yolculuğuna devam etmesini sağladı.

Temsilcimizin bu turdaki rakibi, Spartak Trnava ile Universitatea Craiova arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

Başakşehir, bu turu da geçmesi halinde adını grup aşamasına yazdırarak önemli bir başarıya imza atacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki bir sonraki rakibi kim olacak?
Başakşehir, play-off turunda Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile Romanya ekibi Universitatea Craiova arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Bu tur, grup aşamasından önceki son eleme aşamasıdır.
ETİKETLER
#Futbol
#UEFA Konferans Ligi
#avrupa ligi
#başakşehir
#Viking
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.