Başakşehir'de nitelikli eleman bulma sorunu masaya yatırıldı

Seminerde, güncel istihdam piyasası trendleri, mesleki yeterlilik kriterleri ve dijitalleşmenin iş gücüne etkileri gibi konular masaya yatırıldı. Katılımcılar, özellikle eğitim ve istihdam entegrasyonunun sağlanması gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ KONUŞULDU

BAŞİDER Başkanı Ahmet Kara, seminerin sadece bir buluşma olmadığını, aynı zamanda bölge iş dünyasının geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olduğunu belirtti. Kara, "Bu seminer, nitelikli iş gücüne erişim konusunda attığımız önemli bir adımdır. Derneğimiz, üretkenliği artıran ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen projelere öncülük etmeye devam edecektir" dedi.

BAŞİDER Genel Sekreteri Şems Hakan Sönmez ise iş dünyasının en önemli olgularından olan insan kaynakları yönetimine atıfta bulunarak, şirketlerin markalaşma yolculuğundaki en önemli etkenlerden biri olan nitelikli elemanın önemine değindi.

Etkinlik, genç yeteneklerin iş hayatına kazandırılması ve bölge ekonomisinin rekabet gücünün artırılması adına bir platform sunarken, katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinde bulunmasına olanak sağladı.