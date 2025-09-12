Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Başakşehir'de nitelikli eleman bulma sorunu masaya yatırıldı

Başakşehir İş İnsanları Derneği (BAŞİDER), iş dünyasının en temel sorunlarından biri olan nitelikli iş gücü ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla düzenlediği "Nitelikli Eleman Bulma Semineri"ni yoğun katılımla gerçekleştirdi. Etkinlik, bölgenin önde gelen sektör temsilcilerini, insan kaynakları uzmanlarını ve girişimcileri bir araya getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Başakşehir'de nitelikli eleman bulma sorunu masaya yatırıldı
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 21:56
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 22:45

Seminerde, güncel piyasası trendleri, mesleki yeterlilik kriterleri ve dijitalleşmenin iş gücüne etkileri gibi konular masaya yatırıldı. Katılımcılar, özellikle ve istihdam entegrasyonunun sağlanması gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ KONUŞULDU

BAŞİDER Başkanı Ahmet Kara, seminerin sadece bir buluşma olmadığını, aynı zamanda bölge iş dünyasının geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olduğunu belirtti. Kara, "Bu seminer, nitelikli iş gücüne erişim konusunda attığımız önemli bir adımdır. Derneğimiz, üretkenliği artıran ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen projelere öncülük etmeye devam edecektir" dedi.

Başakşehir'de nitelikli eleman bulma sorunu masaya yatırıldı

BAŞİDER Genel Sekreteri Şems Hakan Sönmez ise iş dünyasının en önemli olgularından olan insan kaynakları yönetimine atıfta bulunarak, şirketlerin markalaşma yolculuğundaki en önemli etkenlerden biri olan nitelikli elemanın önemine değindi.

Etkinlik, genç yeteneklerin iş hayatına kazandırılması ve bölge ekonomisinin rekabet gücünün artırılması adına bir platform sunarken, katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinde bulunmasına olanak sağladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AB otomobil üretiminde öncü konumunu korumak istiyor
ETİKETLER
#Eğitim
#istihdam
#dijitalleşme
#Iş Gücü Kaybı
#Mesleki Yeterlilik
#Nitelikli Iş Gücü
#Bölge Ekonomisi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.