TGRT Haber
26°
 | Sumru Tarhan

Basit usul kalkıyor mu? Yeni düzenleme Resmi Gazete'de

Basit usulde vergilendirmeye yönelik düzenlemeler yapılırken yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Binlerce kişiyi ilgilendiren soru ise basit usul kalkıyor mu oldu. Yeni karar ile vergi adaletinin sağlanmasını ve kayıt dışılığın azaltılması amaçlanıyor.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 09:26

Resmi Gazete'de yayımlanan 193 Sayılı Kanunu Hükümlerine Göre Ticari Kazancı Basit Usulde Tespit Edilen Mükellefler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı sonrası basit usul kalkıyor mu, kalkacak mı merak konusu haline geldi.

BASİT USUL KALKIYOR MU 2025 SON DAKİKA?

Otel ve lokanta işletmeciliğinden şehir içi yolcu taşımacılığına kadar çeşitli işlerin 30 büyükşehirde de aynı usulde vergilendirilebilmesi düzenlemeye gidilirken, yeni düzenleme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi basit usul kapsamı dışında olan işler diğer 17 büyükşehirde de söz konusu kapsamın dışına çıkarılarak 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar için eşit hale geldi.

13 büyükşehirde belli faaliyetler basit usulün dışında olurken, yeni düzenleme ile uygulama 30 büyükşehiri kapsayacak duruma getirildi. Buna göre büyükşehirlerde ticari taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların vergilendirilmesi 1 Ocak 2026'dan itibaren basit usul yerine gerçek usulde yapılacak.

BASİT USUL KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenlemeye göre basit usulden yararlanılabilmesi için yıllık hasılatın 480 bin liranın altında olması şartına istinaden ticari taksi ve dolmuşların plaka bedelleri ile bunların kiralanması durumunda ödenen aylık kira bedelleri göz önünde bulundurulacak. Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinin basit usul kapsamında olmaması kararlaştırıldı. Uygulama ile vergi adaletinin sağlanması amaçlanırken 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

