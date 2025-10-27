Batılı yöneticiler Çin fabrikalarına girdi, gördükleri karşısında şoke oldular

Ford, Octopus Energy ve Fortescue gibi dev şirketlerin yöneticileri, Çin’in elektrikli otomobil üretiminde ulaştığı noktayı yerinde görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Fabrikalar neredeyse tamamen insansız. Üretim hatları robotlarla dolu ve bu makineler 7 gün 24 saat hiç durmadan çalışıyor.

The Telegraph’ın haberine göre yöneticiler, Çin’in otomasyonda Batı’yı çoktan geride bıraktığını kabul ediyor. Bir zamanlar ucuz iş gücüyle anılan Çin, artık ileri mühendislik, yapay zekâ ve robotik teknolojilerle endüstride yeni bir çağ açmış durumda.

KARANLIK FABRİKALAR, AYDINLIK BİR GELECEK

Fortescue’nun kurucusu Andrew Forrest, Çin’deki deneyimini “İçeride insan yok, her şey robotik” sözleriyle anlatıyor. Forrest, Çinli mühendislerin “karanlık fabrika” adını verdiği bu tesislerden çok etkilenmiş.

Bu dev üretim merkezlerinde ışığa bile gerek yok; çünkü hiçbir insan çalışmıyor. Robotlar, montajdan kalite kontrole kadar tüm süreci tek başına yürütüyor. Görenler için adeta bir “mekanik dans gösterisi” gibi.

“DAHA FAZLA DEĞİL, DAHA İYİ ÜRETİM” DÖNEMİ

Uluslararası Robotik Federasyonu’na göre Çin’deki endüstriyel robot sayısı, Almanya, ABD ve Birleşik Krallık’ın toplamını geçmiş durumda.

Uzmanlar, Çin’in artık “daha fazla üretim”den “daha iyi üretim”e geçtiğini söylüyor. Yani mesele sadece kaç otomobil üretildiği değil; bunu ne kadar hızlı, hatasız ve az insan gücüyle yaptığı.

Ford CEO’su Jim Farley, “Eğer bu yarışı Çin’e kaybedersek, Ford’un bir geleceği olmayacak” diyor. Onu asıl endişelendiren Çin’in pazar büyüklüğü değil, yapay zekâ ve robotikteki inanılmaz hızı.

BATI’NIN ELİ ARTIK ÇABUK OLMALI

Octopus Energy’nin kurucusu Greg Jackson da tabloyu şöyle özetliyor: “Artık düşük maliyetle değil, fikirlerle rekabet ediyorlar.”

Gerçekten de Çin’de bir fikir hayata geçmek için yıllar beklemiyor; hızla üretime dönüşüyor. Avrupa ise hâlâ yapay zekâ etiğini tartışıyor.

Üstelik Çin’de otomasyon artık bir trend değil, devlet politikası.

ABD ve Avrupa, Çin’in yükselişini sınırlamak için gümrük duvarları ve kotalar koysa da BYD, XPeng ve Xiaomi gibi markalar çoktan Avrupa pazarında yerini aldı.