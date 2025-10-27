Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Batılı yöneticiler Çin fabrikalarına girdi, gördükleri karşısında şoke oldular

Çin’in elektrikli otomobil fabrikalarını gezen Batılı yöneticiler, üretimde ulaşılan otomasyon düzeyi karşısında adeta donakaldı. Artık rekabet ucuz iş gücüyle değil, yapay zekâ ve robotlarla yapılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 10:25

Ford, Octopus Energy ve Fortescue gibi dev şirketlerin yöneticileri, ’in üretiminde ulaştığı noktayı yerinde görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Fabrikalar neredeyse tamamen insansız. hatları robotlarla dolu ve bu makineler 7 gün 24 saat hiç durmadan çalışıyor.

The Telegraph’ın haberine göre yöneticiler, Çin’in otomasyonda Batı’yı çoktan geride bıraktığını kabul ediyor. Bir zamanlar ucuz iş gücüyle anılan Çin, artık ileri mühendislik, yapay zekâ ve teknolojilerle endüstride yeni bir çağ açmış durumda.

Batılı yöneticiler Çin fabrikalarına girdi, gördükleri karşısında şoke oldular

KARANLIK FABRİKALAR, AYDINLIK BİR GELECEK

Fortescue’nun kurucusu Andrew Forrest, Çin’deki deneyimini “İçeride insan yok, her şey robotik” sözleriyle anlatıyor. Forrest, Çinli mühendislerin “karanlık fabrika” adını verdiği bu tesislerden çok etkilenmiş.

Bu dev üretim merkezlerinde ışığa bile gerek yok; çünkü hiçbir insan çalışmıyor. Robotlar, montajdan kalite kontrole kadar tüm süreci tek başına yürütüyor. Görenler için adeta bir “mekanik dans gösterisi” gibi.

Batılı yöneticiler Çin fabrikalarına girdi, gördükleri karşısında şoke oldular

“DAHA FAZLA DEĞİL, DAHA İYİ ÜRETİM” DÖNEMİ

Uluslararası Robotik Federasyonu’na göre Çin’deki endüstriyel robot sayısı, Almanya, ABD ve Birleşik Krallık’ın toplamını geçmiş durumda.

Uzmanlar, Çin’in artık “daha fazla üretim”den “daha iyi üretim”e geçtiğini söylüyor. Yani mesele sadece kaç otomobil üretildiği değil; bunu ne kadar hızlı, hatasız ve az insan gücüyle yaptığı.

Ford CEO’su Jim Farley, “Eğer bu yarışı Çin’e kaybedersek, Ford’un bir geleceği olmayacak” diyor. Onu asıl endişelendiren Çin’in pazar büyüklüğü değil, yapay zekâ ve robotikteki inanılmaz hızı.

Batılı yöneticiler Çin fabrikalarına girdi, gördükleri karşısında şoke oldular

BATI’NIN ELİ ARTIK ÇABUK OLMALI

Octopus Energy’nin kurucusu Greg Jackson da tabloyu şöyle özetliyor: “Artık düşük maliyetle değil, fikirlerle rekabet ediyorlar.”

Gerçekten de Çin’de bir fikir hayata geçmek için yıllar beklemiyor; hızla üretime dönüşüyor. Avrupa ise hâlâ yapay zekâ etiğini tartışıyor.

Üstelik Çin’de artık bir trend değil, devlet politikası.

ABD ve Avrupa, Çin’in yükselişini sınırlamak için gümrük duvarları ve kotalar koysa da BYD, XPeng ve Xiaomi gibi markalar çoktan Avrupa pazarında yerini aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç alacaklara bir uyarı daha! Yılbaşına doğru piyasaya dikkat
ETİKETLER
#çin
#elektrikli otomobil
#yapay zeka
#üretim
#robotik
#otomotiv
#Otomasyon
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.