Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

BBL Fnatic maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? VCT EMEA 2. Aşama playoff'larında yarı final bileti sahibini buluyor

2025 EMEA Ligi Valorant Dünya Şampiyonası'nda (VCT 2025) BBL ile Fnatic karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından BBL - Fnatic maçının ne zaman, saat kaçta ve nereden izleneceği merak ediliyor. Karşılaşmayı kazanan takım VCT EMEA 2. Aşama playoff'larında yarı final biletinin sahibi olacak.

21.08.2025
21.08.2025
21.08.2025 18:03

Riot Games tarafından geliştirilen FPS oyunu 'ın e-spor turnuvası VCT EMEA'da 2. aşama playoff maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında BBL E sport ile Fnatic karşı karşıya gelecek.

Kazanan takımın yarı finale çıkacağı karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı. Taraftarlar tarafından BBL - Fnatic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

BBL - FNATİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa'nın en iyi Valorant takımlarının mücadele ettiği VCT 2025 EMEA Ligi'nin 2. aşama maçları kapsamında oynanacak olan BBL - Fnatic maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 18.00'da başlayacak.

Karşılaşmada 2 galibiyete ulaşan takım yarı finale çıkmaya hak kazanacak.

BBL - FNATİC MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

VCT 2025 EMEA Ligi karşılaşmaları YouTube ve Twitch platformları üzerinden yayınlanıyor. Taraftarlar karşılaşmayı Valorant'ın resmi YouTube ve Twitch kanalları üzerinden izleyebilecekler.

