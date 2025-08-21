BBL Fnatic maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? VCT EMEA 2. Aşama playoff'larında yarı final bileti sahibini buluyor

Riot Games tarafından geliştirilen FPS oyunu Valorant'ın e-spor turnuvası VCT EMEA'da 2. aşama playoff maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında BBL E sport ile Fnatic karşı karşıya gelecek.

Kazanan takımın yarı finale çıkacağı karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı. Taraftarlar tarafından BBL - Fnatic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

BBL - FNATİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa'nın en iyi Valorant takımlarının mücadele ettiği VCT 2025 EMEA Ligi'nin 2. aşama maçları kapsamında oynanacak olan BBL - Fnatic maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 18.00'da başlayacak.

Karşılaşmada 2 galibiyete ulaşan takım yarı finale çıkmaya hak kazanacak.

BBL - FNATİC MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

VCT 2025 EMEA Ligi karşılaşmaları YouTube ve Twitch platformları üzerinden yayınlanıyor. Taraftarlar karşılaşmayı Valorant'ın resmi YouTube ve Twitch kanalları üzerinden izleyebilecekler.