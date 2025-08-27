Benfica Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Şampiyonlar ligi biletinin sahibi bu gece belli oluyor

Devler Ligi'nin play-off etabı bugün sona eriyor. Son maçlar kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe ile Portekiz ekibi Benfica karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşma 0-0 beraberlik ile sona erdiği için rövanş maçını kazanan takım Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması biletinin sahibi olacak.

Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde bir futbolcu kadroya alınmazken, Benfica'da ise 4 isim oynamayacak.

Taraftarlar tarafından Benfica - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Ev sahibi Benfica'da Kadıköy maçında kırmızı kart alarak cezalı konuma düşen Florentino mücadelede oynamayacak. Florentino'nun yanı sıra Portekiz ekibinde sakatlığı bulunan Bruma, Manu ve Alexander Bah karşılaşmada forma giyemeyecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe'de ise Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılan isimlerden sadece Cenk Tosun karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Edson Alverez, Nene, Mert Hakan Yandaş, Mimovic, Carlos ve Becao ise Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadıkları için oynamayacaklar.

BENFİCA - FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Benfica - Fenerbahçe maçında ilk karşılaşmada olduğu gibi Portekiz ekibinde milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor. Fenerbahçe tarafında ise Jose Mourinho'nun aynı isimler ile sahada olacağı tahmin ediliyor.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Benfica: Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea, Barreiro; Aursnes, Pavlidis, Akturkoglu

Fenerbahçe: Egribayat; Muldur, Skirniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown; Szymanski; Duran, En-Nesyri

BENFİCA - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile Benfica tarihleri boyunca toplam 7 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 3 tanesini Portekiz ekibi, 2 tanesini ise sarı-lacivertliler kazandı. İki takım arasında oynanan 2 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.