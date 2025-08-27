Benfica Fenerbahçe maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik karşılaşmaya saatler kaldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu kapsamında 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü Benfica ile karşı karşıya gelmişti. Beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından bugün rövanş maçı Portekiz'de oynanacak.

Kritik karşılaşmada kazanan takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında yer almaya hak kazanacak. Kaybeden takım ise UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Kritik mücadele öncesinde taraftarlar tarafından Benfica - Fenerbahçe maçı nereden izlenir, hangi kanalda sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Luz Stadyumu'nda oynanacak olan Benfica - Fenerbahçe maçı TRT 1 ve Tabii ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar canlı ve şifresiz şekilde izleyebilecekler.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise yine aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Dördüncü hakem olarak David Smajc'ın görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Alen Borosak oturacak.

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu rövanş mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Benfica - Fenerbahçe maçı bugün saat 22.00'de başlayacak.

İki takım tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geçmişte oynanan karşılaşmaların 2'sinde Fenerbahçe'nin, 3'ünde ise Benfica'nın galibiyeti bulunuyor. İki mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda 4 kere fileleri havalandırırken, Benfica 12 gol attı.

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ?

Benfica ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı TRT 1 ve Tabii ekranlarından şifresiz olacak izlenebilecek.