Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Benfica Rio Ave CANLI nereden izlenir? Mouriho Benfica'daki ikinci maçına çıkıyor

Benfica Rio Ave canlı hangi kanalda ekranlara geleceği belli oldu. Portekiz Ligi’nde heyecan bu akşam Benfica ile Rio Ave arasında oynanacak karşılaşma ile devam ediyor. Mücadele saat 22.15’te başlayacak. İşte Benfica Rio Ave canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Benfica Rio Ave CANLI nereden izlenir? Mouriho Benfica'daki ikinci maçına çıkıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 21:33
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 21:33

Mourinho’nun çalıştırdığı , bu akşam kendi sahasında Rio Ave’yi konuk edecek. Portekiz Ligi’nin dikkat çeken mücadelesi 22.15’te başlayacak.

BENFİCA RİO AVE CANLI İZLE

Benfica ile Rio Ave arasında oynanacak mücadele, Türkiye’de futbolseverler tarafından ve Tivibu 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma 22.15’te başlayacak ve her iki platformda da canlı yayınlanacak. Özellikle S Sport Plus uygulaması ile ek bir cihaz gerektirmeden ve internet üzerinden erişim sağlanabilecek.

Benfica Rio Ave CANLI nereden izlenir? Mouriho Benfica'daki ikinci maçına çıkıyor

S Sport Plus aboneliğiyle birlikte kullanıcılar mobil uygulamalar üzerinden cep telefonları ve tabletlerden, smart TV uygulamaları üzerinden ise büyük ekranlardan Benfica Rio Ave maçını canlı izleyebiliyor. Tivibu Spor 1 ise hem televizyon hem de dijital yayın üzerinden karşılaşmayı seyircilerle buluşturacak.

Benfica Rio Ave CANLI nereden izlenir? Mouriho Benfica'daki ikinci maçına çıkıyor

BENFİCA RİO AVE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Benfica ile Rio Ave arasındaki mücadele, farklı ülkelerde farklı kanallar aracılığıyla şifresiz olarak izlenebilecek. ABD’de fuboTV, Arjantin’de GolTV, Brezilya’da Disney+, Bulgaristan’da Ring BG ve Hırvatistan’da Sport Klub 1 HR karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacak.

Benfica Rio Ave maçını şifresiz veren kanallar:

  • ABD: fuboTV
  • Arjantin: GolTV
  • Brezilya: Disney+
  • Bulgaristan: Ring BG
  • Hırvatistan: Sport Klub 1 HR
Benfica Rio Ave CANLI nereden izlenir? Mouriho Benfica'daki ikinci maçına çıkıyor

BENFİCA RİO AVE HANGİ KANALDA?

Portekiz Ligi’nin 6. haftasında oynanacak olan Benfica Rio Ave mücadelesi Türkiye’de S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Her iki kanal da maç saatinde izleyicilerine kesintisiz yayın imkanı sağlayacak. Tivibu Spor 1 ise televizyon üzerinden de izlenebiliyor.

BENFİCA - RİO AVE NEREDE İZLENİR?

Benfica Rio Ave maçı Türkiye’de futbolseverler tarafından S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 üzerinden takip edilebilecek. 22.15’te başlayacak olan karşılaşma, her iki platformun da abonelerine canlı olarak sunulacak. İzleyiciler böylece farklı cihazlardan maçı izleme şansına sahip olacak.

Benfica Rio Ave CANLI nereden izlenir? Mouriho Benfica'daki ikinci maçına çıkıyor

Özellikle S Sport Plus platformu sayesinde maç, mobil cihazlardan, tabletlerden ve smart TV’lerden anında erişimle takip edilebilecek. Tivibu Spor 1 de maçın televizyon yayınıyla birlikte dijital seçenek sunarak izleyicilere ulaşacak. Böylece futbolseverler istedikleri platform üzerinden maçı izleme olanağına sahip olacak.

BENFİCA RİO AVE MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Benfica Rio Ave mücadelesi Türkiye’de hem S Sport Plus hem de Tivibu Spor 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler bu platformlardan herhangi birine abone olarak maça ulaşabilecek.

ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#jose mourinho
#canlı yayın
#benfica
#benfica
#s sport plus
#s sport plus
#Rio Ave
#Tivibu Spor 1
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.