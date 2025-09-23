Benfica Rio Ave CANLI nereden izlenir? Mouriho Benfica'daki ikinci maçına çıkıyor

Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica, bu akşam kendi sahasında Rio Ave’yi konuk edecek. Portekiz Ligi’nin dikkat çeken mücadelesi 22.15’te başlayacak.

BENFİCA RİO AVE CANLI İZLE

Benfica ile Rio Ave arasında oynanacak mücadele, Türkiye’de futbolseverler tarafından S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma 22.15’te başlayacak ve her iki platformda da canlı yayınlanacak. Özellikle S Sport Plus uygulaması ile ek bir cihaz gerektirmeden ve internet üzerinden erişim sağlanabilecek.

S Sport Plus aboneliğiyle birlikte kullanıcılar mobil uygulamalar üzerinden cep telefonları ve tabletlerden, smart TV uygulamaları üzerinden ise büyük ekranlardan Benfica Rio Ave maçını canlı izleyebiliyor. Tivibu Spor 1 ise hem televizyon hem de dijital yayın üzerinden karşılaşmayı seyircilerle buluşturacak.

BENFİCA RİO AVE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Benfica ile Rio Ave arasındaki mücadele, farklı ülkelerde farklı kanallar aracılığıyla şifresiz olarak izlenebilecek. ABD’de fuboTV, Arjantin’de GolTV, Brezilya’da Disney+, Bulgaristan’da Ring BG ve Hırvatistan’da Sport Klub 1 HR karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacak.

Benfica Rio Ave maçını şifresiz veren kanallar:

ABD: fuboTV

fuboTV Arjantin: GolTV

GolTV Brezilya: Disney+

Disney+ Bulgaristan: Ring BG

Ring BG Hırvatistan: Sport Klub 1 HR

BENFİCA RİO AVE HANGİ KANALDA?

Portekiz Ligi’nin 6. haftasında oynanacak olan Benfica Rio Ave mücadelesi Türkiye’de S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Her iki kanal da maç saatinde izleyicilerine kesintisiz yayın imkanı sağlayacak. Tivibu Spor 1 ise televizyon üzerinden de izlenebiliyor.

BENFİCA - RİO AVE NEREDE İZLENİR?

Benfica Rio Ave maçı Türkiye’de futbolseverler tarafından S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 üzerinden takip edilebilecek. 22.15’te başlayacak olan karşılaşma, her iki platformun da abonelerine canlı olarak sunulacak. İzleyiciler böylece farklı cihazlardan maçı izleme şansına sahip olacak.

Özellikle S Sport Plus platformu sayesinde maç, mobil cihazlardan, tabletlerden ve smart TV’lerden anında erişimle takip edilebilecek. Tivibu Spor 1 de maçın televizyon yayınıyla birlikte dijital seçenek sunarak izleyicilere ulaşacak. Böylece futbolseverler istedikleri platform üzerinden maçı izleme olanağına sahip olacak.

BENFİCA RİO AVE MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Benfica Rio Ave mücadelesi Türkiye’de hem S Sport Plus hem de Tivibu Spor 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler bu platformlardan herhangi birine abone olarak maça ulaşabilecek.