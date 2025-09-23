Menü Kapat
Benfica Rio Ave maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Rio Ave maç kadrosu, muhtemel ilk 11

Benfica - Rio Ave maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. Portekiz Süper Ligi'nin 6. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Benfica - Rio Ave maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri açıklandı.

Benfica Rio Ave maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Rio Ave maç kadrosu, muhtemel ilk 11
Portekiz Süper Ligi'nde 6. hafta maçları son sürat devam ediyor. Bugün ligde 13 puanla 3. sırada yer alan ile 3 puanla 16. sırada bulunan Rio Ave karşı karşıya gelecek.

Benfica karşılaşmadan 3 puan alarak, Jose Moruinho'nun takımın başına geçmesinin ardından tekrardan bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Rio Ave ise Benfica karşısında ligdeki bu sezon ilk galibiyetini almaya çalışacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Benfica - Rio Ave maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.

Benfica Rio Ave maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Rio Ave maç kadrosu, muhtemel ilk 11

BENFİCA - RİO AVE MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Luz Stadyumu'nda oynanacak olan Benfica - Rio Ave maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ve Tivibu 1 ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı bu kanallar aracılığıyla canlı olarak izleyebilecekler.

Benfica Rio Ave maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Rio Ave maç kadrosu, muhtemel ilk 11

BENFİCA - RİO AVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Süper Ligi'nin 6. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Benfica - Rio Ave maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.15'te başlayacak.

Benfica Rio Ave maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Rio Ave maç kadrosu, muhtemel ilk 11

BENFİCA - RİO AVE MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Ev sahibi Benfica'da karşılaşma öncesinde 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Bruma ve Dodi Lukebakio karşılaşmada forma giyemeyecek. Enzo Barrenechea ise kart sınırında yer alıyor. Arjantinli futbolcu mücadelede sarı kart görürse bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek.

Rio Ave tarafında ise sadece Theofanis Bakoulas'ın sakatlığı bulunuyor. Sezon başında çapraz bağ yırtığı yaşayan Theofanis Bakoulas'ın tedavisi devam ediyor.

Benfica Rio Ave maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Benfica Rio Ave maç kadrosu, muhtemel ilk 11

Benfica - Rio Ave maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Benfica: Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Ivanovic, Sudakov, Aursnes; Pavlidis

Rio Ave: Miszta; Ntoi, Panzo, Abbey; Moreira, Pohlmann, Liavas, Athanasiou; Spikic, Clayton, A Luiz

