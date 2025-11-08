Beşiktaş Antalyaspor arasındaki maçlar ve sonuçları! BJK Antalyaspor karşılaşmaları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan maç öncesinde iki takım arasındaki geçmiş maçlar da dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR ARASINDAKİ SON 10 MAÇ
- 25 Şubat 2025 – Türkiye Kupası (Grup Aşaması) → Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş
- 26 Ocak 2025 – Süper Lig (21. Hafta) → Antalyaspor 1 - 1 Beşiktaş
- 18 Ağustos 2024 – Süper Lig (2. Hafta) → Beşiktaş 4 - 2 Antalyaspor
- 16 Mart 2024 – Süper Lig (30. Hafta) → Beşiktaş 1 - 2 Antalyaspor
- 8 Şubat 2024 – Türkiye Kupası (Son 16 Turu) → Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş
- 5 Kasım 2023 – Süper Lig (11. Hafta) → Antalyaspor 3 - 2 Beşiktaş
- 6 Mayıs 2023 – Süper Lig (33. Hafta) → Antalyaspor 1 - 3 Beşiktaş
- 26 Şubat 2023 – Süper Lig (14. Hafta) → Beşiktaş 0 - 0 Antalyaspor
- 6 Şubat 2022 – Süper Lig (24. Hafta) → Beşiktaş 0 - 0 Antalyaspor
- 5 Ocak 2022 – TFF Süper Kupa (Final) → Beşiktaş 5 - 3 Antalyaspor (penaltılarla)
- 18 Eylül 2021 – Süper Lig (5. Hafta) → Antalyaspor 2 - 3 Beşiktaş
- 18 Mayıs 2021 – Türkiye Kupası (Final) → Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş
- 3 Şubat 2021 – Süper Lig (23. Hafta) → Antalyaspor 1 - 1 Beşiktaş
- 19 Eylül 2020 – Süper Lig (2. Hafta) → Beşiktaş 1 - 1 Antalyaspor
- 13 Haziran 2020 – Süper Lig (27. Hafta) → Beşiktaş 1 - 2 Antalyaspor
- 2 Kasım 2019 – Süper Lig (10. Hafta) → Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş
- 3 Şubat 2019 – Süper Lig (20. Hafta) → Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş
- 26 Ağustos 2018 – Süper Lig (3. Hafta) → Beşiktaş 2 - 3 Antalyaspor
