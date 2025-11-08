Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Beşiktaş Antalyaspor arasındaki maçlar ve sonuçları! BJK Antalyaspor karşılaşmaları

Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesinde Beşiktaş Antalyaspor arasındaki son 10 maç merak edildi.

Beşiktaş Antalyaspor arasındaki maçlar ve sonuçları! BJK Antalyaspor karşılaşmaları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2025
10:22
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
10:22

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'de bu akşam oynanacak olan maç öncesinde iki takım arasındaki geçmiş maçlar da dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

  1. 25 Şubat 2025 – Türkiye Kupası (Grup Aşaması) → Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş
  2. 26 Ocak 2025 – Süper Lig (21. Hafta) → Antalyaspor 1 - 1 Beşiktaş
  3. 18 Ağustos 2024 – Süper Lig (2. Hafta) → Beşiktaş 4 - 2 Antalyaspor
  4. 16 Mart 2024 – Süper Lig (30. Hafta) → Beşiktaş 1 - 2 Antalyaspor
  5. 8 Şubat 2024 – Türkiye Kupası (Son 16 Turu) → Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş
  6. 5 Kasım 2023 – Süper Lig (11. Hafta) → Antalyaspor 3 - 2 Beşiktaş
  7. 6 Mayıs 2023 – Süper Lig (33. Hafta) → Antalyaspor 1 - 3 Beşiktaş
  8. 26 Şubat 2023 – Süper Lig (14. Hafta) → Beşiktaş 0 - 0 Antalyaspor
  9. 6 Şubat 2022 – Süper Lig (24. Hafta) → Beşiktaş 0 - 0 Antalyaspor
  10. 5 Ocak 2022 – TFF Süper Kupa (Final) → Beşiktaş 5 - 3 Antalyaspor (penaltılarla)
  11. 18 Eylül 2021 – Süper Lig (5. Hafta) → Antalyaspor 2 - 3 Beşiktaş
  12. 18 Mayıs 2021 – Türkiye Kupası (Final) → Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş
  13. 3 Şubat 2021 – Süper Lig (23. Hafta) → Antalyaspor 1 - 1 Beşiktaş
  14. 19 Eylül 2020 – Süper Lig (2. Hafta) → Beşiktaş 1 - 1 Antalyaspor
  15. 13 Haziran 2020 – Süper Lig (27. Hafta) → Beşiktaş 1 - 2 Antalyaspor
  16. 2 Kasım 2019 – Süper Lig (10. Hafta) → Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş
  17. 3 Şubat 2019 – Süper Lig (20. Hafta) → Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş
  18. 26 Ağustos 2018 – Süper Lig (3. Hafta) → Beşiktaş 2 - 3 Antalyaspor
