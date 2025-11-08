Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Bugün saat 20.00 itibarıyla başlayacak mücadelede hakem olarak Cihan Aydın düdük çalacak.

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Georgi, Samet, Saric, Ceesay, Safuri, Abdülkadir, Van de Streek, Boli.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, Jota, Toure.

BEŞİKTAŞ'TA YARA SARMA DÖNEMİ

Fenerbahçe karşısında 2-0'dan derbi veren Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup etmek ve zirvedeki takımların hata yapmasını beklemek istiyor. Esasen ise siyah beyazlılar, haftaya 17 puanla 7. sırada girmişti.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maçtan men edilen Orkun Kökçü ile sarı kart cezalısı Emirhan Topçu, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra Jonas Svensson da siyah beyazlıların Antalya kafilesinde yer almamıştı.

SERGEN YALÇIN CEZALI DURUMDA

Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak. Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında kırmızı kartla tribüne gönderilen 53 yaşındaki teknik direktör, Antalya deplasmanında kulübede olmayacak.

BEŞİKTAŞ VE ANTALYASPOR ARASINDA 59. RANDEVU

Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 59. kez kozlarını paylaşacak. İlave olarak ise Süper Lig'de oynanan 58 maçın 36'sında Beşiktaş, 8'inde Antalyaspor galip gelmişti.