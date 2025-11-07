Menü Kapat
Spor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor-Alanyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Alanyaspor karşılaşıyor. Kritik maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Trabzonspor-Alanyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak olan müsabakada, Ali Şansalan düdük çalacak.

https://x.com/Trabzonspor/status/1986802340570268051?s=20

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Arda, Okay, Eskihellac, Oulai, Folcarelli, Augusto, Zubkov, Muci, Onuachu.

https://x.com/Trabzonspor/status/1986131415570755961?s=20

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Duarte, Makouta, Janvier, Yusuf, Hagi, Ogundu, İbrahim.

https://x.com/Alanyaspor/status/1986819296199168065?s=20

ALANYASPOR TRABZONSPOR'A ÜSTÜNLÜK KURMUŞ DURUMDA

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Alanyaspor'un, bordo mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti.

Trabzonspor-Alanyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR SON 3 İÇ SAHA MAÇINI KAZANMIŞTI

Trabzonspor, Alanyaspor'u ağırladığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

Trabzonspor-Alanyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listede ismi yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Batagov, Savic, Serdar Saatçı ve Salih Malkoçoğlu ile kırmızı kart cezalısı Bouchouari; maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor-Alanyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'DA ZİRVE UMUDU

Karadeniz devi, Alanyaspor karşısında galip gelmek ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin hata yapmasını beklemek istiyor.

Trabzonspor-Alanyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR LİGDE EN SON KİMLE OYNAMIŞTI?
Bordo mavililer, Galatasaray deplasmanından 0-0 beraberlikle dönmüştü.
