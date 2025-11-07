Trabzonspor-Alanyaspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak olan müsabakada, Ali Şansalan düdük çalacak.
https://x.com/Trabzonspor/status/1986802340570268051?s=20
Trabzonspor: Onana, Pina, Arda, Okay, Eskihellac, Oulai, Folcarelli, Augusto, Zubkov, Muci, Onuachu.
https://x.com/Trabzonspor/status/1986131415570755961?s=20
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Duarte, Makouta, Janvier, Yusuf, Hagi, Ogundu, İbrahim.
https://x.com/Alanyaspor/status/1986819296199168065?s=20
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Alanyaspor'un, bordo mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti.
Trabzonspor, Alanyaspor'u ağırladığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listede ismi yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Batagov, Savic, Serdar Saatçı ve Salih Malkoçoğlu ile kırmızı kart cezalısı Bouchouari; maçta forma giyemeyecek.
Karadeniz devi, Alanyaspor karşısında galip gelmek ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin hata yapmasını beklemek istiyor.