Beşiktaş Eyüpspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan fikstüre göre Beşiktaş ilk hafta Kayserispor ile karşı karşıya gelecekti. Ancak siyah-beyazlıların UEFA Konferans Ligi karşılaşmasından dolayı mücadele ertelendi.

Karşılaşmanın ertelenmesinden dolayı Beşiktaş Süper Lig'de ilk maçına Eyüpspor karşısında bu hafta çıkacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Beşiktaş - Eyüpspor maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ise gündem oldu.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu kapsamında 17 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan Beşiktaş - Eyüpspor maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın biletlerinin satış duyurusunun ilerleyen günlerde siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılması bekleniyor.

Biletlerin ise karşılaşmaya 2-3 gün kala satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüp tarafından henüz açıklama yapılmadı. Biletlerle ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYAT?

Beşiktaş - Eyüpspor maçının bilet fiyatları da henüz belli olmadı. Satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın bilet fiyatlarının da netlik kazanması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların en son Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı Beşiktaş - Shakhtar Donetsk karşılaşmasının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

VIP 100: 25.000TL

VIP 101-126: 22.000TL

1. Kategori: 7.000TL

2. Kategori: 6.000TL

3. Kategori: 5.000TL

4. Kategori: 4.500TL

5. Kategori: 4.000TL

6. Kategori: 3.500TL

Doğu Üst: 4.000 TL

7. Kategori: 1.500TL

8. Kategori: 1.250TL

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk karşılaşması UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kapsamında oynanmıştı. Bu kapsamda siyah-beyazlıların Süper Lig kapsamında oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasında bu fiyatlar değişiklik gösterebilir.