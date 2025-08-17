Menü Kapat
TGRT Haber
28°
 Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Eyüpspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Solskjaer'in Süper Lig'in yeni sezonundaki ilk 11'i

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 2. haftası kapsamında Beşiktaş bugün Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Eyüpspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılıyor.

Beşiktaş Eyüpspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Solskjaer'in Süper Lig'in yeni sezonundaki ilk 11'i
bugün 1. hafta karşılaşması ertelenmesinden dolayı, Trendyol 'in 2025-2026 sezonu kapsamında ilk maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar Tüpraş Stadyumu'nda 'u ağırlayacak.

Tammy Abraham, Orkun Kökçü, David Jurasek ve Ndidi ilk kez Süper Lig'de forma giyecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Beşiktaş - Eyüpspor maçının kadrosu, muhtemel 'leri gündem oldu.

Beşiktaş Eyüpspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Solskjaer'in Süper Lig'in yeni sezonundaki ilk 11'i

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sakatlığı bulunuyor. Eyüpspor ise tam sahada olacak.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Taylan Bulut haricinde bütün transferleri ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Beşiktaş Eyüpspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Solskjaer'in Süper Lig'in yeni sezonundaki ilk 11'i

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MUHTEMEL İLK 11

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası kapsamında bugün saat 21.30'da başlayacak olan Beşiktaş - Eyüpspor maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Orkun, Ndidi, Muçi, Rafa, Mario, Abraham.

Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih, Yalçın, Halil, Kerem, Draguş, Thiam.

