Beşiktaş Lausanne Sport maç kadrosu, ilk 11! Avrupa'da BJK için son şans

UEFA Konferans Ligi'nin play-off turu kapsamında temsilcimiz Beşiktaş, Lausanne Sport ile eşleşmişti. Siyah-beyazlılar deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 1-1 beraberlik ile ayrıldı.

Bugün ise Tüpraş Stadyumu'nda rövanş mücadelesi gerçekleştirilecek. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Lausanne Sport maç kadrosu, ilk 11'leri merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE SPORT MAÇ KADROSU

Beşiktaş - Lausanne karşılaşmasında sakatlığı bulunan Mustafa Hekimoğlu, Milot Rashica ve Amir Hadziahmetovic karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlıların yeni transferi Rıdvan Yılmaz, Riago Djalo ve El Bilal Toure ise UEFA kadrosunda yer almadığı için mücadele yer almayacak.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE SPORT MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş - Lausanne Sport karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Beşiktaş: Ersin, Emirhan, Paulista, Uduokhai, Taylan Bulut, Ndidi, Orkun Kökçü, Jurasek, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham

Lausanne Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekweiry, Diakite, Sene