Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Lausanne Sport maç kadrosu, ilk 11! Avrupa'da BJK için son şans

Beşiktaş - Lausanne Sport maç kadrosu taraftarlar tarafından merak ediliyor. UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadeleleri kapsamında gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı. Beşiktaş - Lausanne Sport muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Lausanne Sport maç kadrosu, ilk 11! Avrupa'da BJK için son şans
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 17:00

'nin play-off turu kapsamında temsilcimiz , Lausanne Sport ile eşleşmişti. Siyah-beyazlılar deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 1-1 beraberlik ile ayrıldı.

Bugün ise Tüpraş Stadyumu'nda rövanş mücadelesi gerçekleştirilecek. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Lausanne Sport , 'leri merak ediliyor.

Beşiktaş Lausanne Sport maç kadrosu, ilk 11! Avrupa'da BJK için son şans

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE SPORT MAÇ KADROSU

Beşiktaş - Lausanne karşılaşmasında sakatlığı bulunan Mustafa Hekimoğlu, Milot Rashica ve Amir Hadziahmetovic karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlıların yeni transferi Rıdvan Yılmaz, Riago Djalo ve El Bilal Toure ise UEFA kadrosunda yer almadığı için mücadele yer almayacak.

Beşiktaş Lausanne Sport maç kadrosu, ilk 11! Avrupa'da BJK için son şans

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu.

Beşiktaş Lausanne Sport maç kadrosu, ilk 11! Avrupa'da BJK için son şans

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE SPORT MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş - Lausanne Sport karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Beşiktaş: Ersin, Emirhan, Paulista, Uduokhai, Taylan Bulut, Ndidi, Orkun Kökçü, Jurasek, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham

Lausanne Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekweiry, Diakite, Sene

ETİKETLER
#Futbol
#Türkiye
#beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#Maç Kadrosu
#İlk 11
#Lausanne Sport
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.