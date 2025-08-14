Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Beşiktaş maçı hangi kanalda? St Patrick’s Athletic maçı şifresiz yayınlanacak

Beşiktaş St Patrick’s Athletic Konferans Ligi maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile Tüpraş Stadı’nda karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, sahasında da avantajını koruyarak play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor. İşte Beşiktaş’ın Konferans Ligi maçı yayın bilgileri…

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 20:24

, 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’ndaki mücadele öncesi siyah-beyazlıların muhtemel rakibi ve maçın yayın bilgileri belli oldu.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş ile St. Patrick's arasındaki karşılaşma HT Spor’dan canlı yayınlanacak. Karşılaşma, hem uydu üzerinden hem de HT Spor’un resmi internet sitesi üzerinden izlenebilecek.

HT Spor frekans bilgileri ise şu şekilde: Frekans 11837 Vertical (Dikey), Sembol Oranı 30000. Platformlara göre kanal numaraları; Digitürk 75, D-Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227 ve Turkcell TV+ 73. Ayrıca İstanbul’da radyo frekansından 105.4 ile dinlenebilecek.

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma, ’de HT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, hem televizyon üzerinden hem de HT Spor’un resmi internet sitesinden takip edilebilecek.

Maç saat 21.00’de başlayacak ve Tüpraş Stadı’nda oynanacak. Mücadelede düdük, Portekiz Federasyonu’ndan hakem Antonio Nobre tarafından çalınacak. İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen Beşiktaş, bu avantajla rövanşa çıkacak.

BEŞİKTAŞ ST PATRİCK’S MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş’ın sahaya çıkacağı ilk 11 şu şekilde: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Arroyo, Abraham. İlk maçta hat trick yapan Tammy Abraham, rövanşta da ilk 11’de yer alacak.

St. Patrick's ise Anang, Sjöberg, Mclaughlin, Redmond, Turner, Kazeem, Baggley, Robinson, Leavy, Mulraney ve Carty ile sahada olacak.

BEŞİKTAŞ ST PATRİCK’S ATHLETİC SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

Beşiktaş St Patrick’s Atletic maçı HT Spor’dan canlı yayınlanıyor. Maçın anlatımında mikrofonda spiker Melih Gümüşbıçak görev yapıyor.

