Beşiktaş maçı neden ertelendi? Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

Trendyol Süper Lig'in heyecanla beklenen 2025-2026 sezonu başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvimde yer alan bilgilere göre, sezonun ilk haftasında Beşiktaş, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecekti.

10 Ağustos 2025 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma ertelendi. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Kayserispor karşılaşmanın neden ertelendiği ve ne zaman oynanacağı ise merak edilmeye başlandı.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanacak olan Kayserispor - Beşiktaş maçı, siyah-beyazlıların Konferans Ligi eleme maçı nedeniyle ertelendi.

TFF tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.

Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Kayserispor - Beşiktaş maçının ne zaman oynanacağıyla ilgili henüz TFF tarafından bir açıklama yapılmadı. Karşılaşmanın tarihinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor. Konuyla ilgili TFF tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.