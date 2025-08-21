Menü Kapat
Beşiktaş maçı şifreli mi? Konferans Ligi'nde Lausanne karşılaşması oynanacak

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Beşiktaş ile Lausanne karşılaşacak. Heyecanla beklenen maça saatler kala Beşiktaş maçı şifreli mi araştırması da başladı. 21 Ağustos akşamı oynanacak olan Avrupa maçı için geri sayım başladı, taraftarlar Beşiktaş maçının yayın bilgilerini kontrol ediyor.

Dünyanın her yerinden takip edilen Konferans Ligi'nde kupa heyecanı sürerken bu akşam Lausanne karşılaşması oynanacak. Canlı olarak binlerce taraftarın izleyeceği BJK maçının şifreli olup olmadığı da belli oldu.

BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

play-off turu ilk maçında bu akşam Beşiktaş - Lausanne maçı oynanacak. Müsabaka TSİ 21.15'te başlayacak. Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda olan karşılaşmanın hakemi Sigurd Kringstad olurken yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Beşiktaş Avrupa maçı , S Sport ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e yenilen Beşiktaş, Konferans Ligi'nde yoluna devam ederken bu akşam Lausanne ile karşılaşacak. Maça saatler kala yayın bilgileri de belli oldu. S Sport Plus üzerinden maçı canlı izlemek için gerekli abonelik ödemelerini tamamlamanız gerekiyor. Aylık ve yıllık olarak 2 ödeme seçeneği ile maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

