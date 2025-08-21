Menü Kapat
Beşiktaş Lausanne'yi elerse, elenirse ne olur? UEFA Konferans Ligi için son tur

UEFA Konferans Ligi'nin play-off turu bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Beşiktaş, Lausanne ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala Beşiktaş Lausanne'yi elerse, elenirse ne olur sorusu gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'nin lig aşamasına kalmak için son tura çıkıyor.

, 'nin 3. ön eleme turunda St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada temsilcimiz galibiyet alarak turuna yükselmeye hak kazandı.

Siyah-beyazlılar play-off'larda ise İsviçre ekibi Lausanne ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Beşiktaş, Lausanne'yi elerse, elenirse ne olacağını merak ediyor.

BEŞİKTAŞ LAUSANNE'Yİ ELERSE NE OLUR?

Beşiktaş, Lausanne karşısında oynayacağı iki karşılaşmanın sonucunda galibiyet alırsa UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasına kalmaya hak kazanacak.

Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasına katıldığı taktirde 3'ü iç saha ve 3'ü deplasman maçı oynayacak.

BEŞİKTAŞ LAUSANNE ELENİRSE NE OLUR?

Beşiktaş, Lausanne'ye elenirse bu sezon Avrupa'ya veda etmiş olacak. Siyah-beyazlıların Avrupa'da devam etmek için Lausanne'yi mağlup etmesi ve lig aşamasına kalması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi play-off turu kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Lausenne maçı bugün (21 Ağustos 2025 Perşembe) saat 21.15'te düzenlenecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan rövanş mücadelesi ise 28 Ağustos 2025 PErşembe saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

