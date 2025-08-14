Beşiktaş maçında kimler eksik, sakat? Gözler kadroda

Dünyanın her yerinden takip edilen Konferans Ligi'nde bugün BJK St. Patrick's maçı oynanacak. Karşılaşma 21.00'de başlarken milyonlarca kişi ekran karşısında maçı takip edecek.

BEŞİKTAŞ ST. PATRİCK'S MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Bugün oynanacak Avrupa maçında siyah beyazlı ekip tam kadro olarak sahaya çıkıyor. Sakatlığı olan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in iyileşmesi sonrası forma giyme şansı da ortaya çıktı. Teknik direktörün şans vermesi durumunda bugün siyah beyazlı ekipte futbolcular forma giyebilir.

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE KİMİNLE OYNAYACAK?

Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş'ın, bu akşam rövanş maçında rakibini yenmesi durumunda muhtemel rakipleri de belli oldu. Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda rakibini yendiğinde muhtemel rakibi Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle olacak. Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yenmişti.