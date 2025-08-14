Menü Kapat
Beşiktaş maçında kimler eksik, sakat? Gözler kadroda

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, St. Patrick's maçı oynanacak. Heyecanla beklenen maça kısa süre kala Beşiktaş maçında kimlerin eksik olduğu da belli oldu. Orkun Kökçü gibi yeni transferlerin forma giyme durumu taraftarın gündeminde.

Beşiktaş maçında kimler eksik, sakat? Gözler kadroda
Dünyanın her yerinden takip edilen 'nde bugün BJK St. Patrick's maçı oynanacak. Karşılaşma 21.00'de başlarken milyonlarca kişi ekran karşısında maçı takip edecek.

BEŞİKTAŞ ST. PATRİCK'S MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Bugün oynanacak Avrupa maçında siyah beyazlı ekip tam kadro olarak sahaya çıkıyor. Sakatlığı olan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in iyileşmesi sonrası forma giyme şansı da ortaya çıktı. Teknik direktörün şans vermesi durumunda bugün siyah beyazlı ekipte futbolcular forma giyebilir.

Beşiktaş maçında kimler eksik, sakat? Gözler kadroda

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE KİMİNLE OYNAYACAK?

Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden 'ın, bu akşam rövanş maçında rakibini yenmesi durumunda muhtemel rakipleri de belli oldu. Siyah-beyazlı takımın Konferans Ligi 3. eleme turunda rakibini yendiğinde muhtemel rakibi Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle olacak. Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yenmişti.

