Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? Konferans Ligi’nde dev karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Konferans Ligi’nde heyecan devam ederken bu akşam Beşiktaş, rakibi ile karşı karşıya gelecek. Avrupa’da ülkemizi temsil eden BJK, St. Patrick's ile bu akşam 21.00’de karşılaşırken Beşiktaş maçının yayınlandığı kanal da duyuruldu.

Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? Konferans Ligi’nde dev karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 09:12

Siyah beyazlı ekip ’nde mücadelesini sürdürürken bugün 21.00’de St. Patrick's ile sahaya çıkacak. Avrupa'da rakibini yenerek ilerleme kaydetmek isteyen 'ın maçını canlı olarak izlemek isteyenler yayın bilgilerini şimdiden araştırmaya başladı.

BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlarken televizyon ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. BJK Avrupa maçını HT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebileceksiniz. Bu akşam milyonlarca kişinin izleyeceği maçın hakemi Portekiz Federasyonundan hakem Antonio Nobre oldu. Beşiktaş'ın yeni transferi , St. Patrick's ile oynanan ilk müsabakada performansı ile taraftardan tam not almıştı. 29 dakikada üç gol bularak "hat trick" yapan Abraham'ın bu akşam da performansının iyi olması bekleniyor.

Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? Konferans Ligi’nde dev karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu

BJK MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Bu akşam UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaşacak olan Beşiktaş için bekleyiş devam ediyor. Türkiye'yi temsil eden takımımız bu akşam tam kadro olarak mücadele edecek. Sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş, şans verilmesi halinde bu akşam forma giyebilecek.

