Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? Konferans Ligi’nde dev karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu

Siyah beyazlı ekip Avrupa Konferans Ligi’nde mücadelesini sürdürürken bugün 21.00’de St. Patrick's ile sahaya çıkacak. Avrupa'da rakibini yenerek ilerleme kaydetmek isteyen Beşiktaş'ın maçını canlı olarak izlemek isteyenler yayın bilgilerini şimdiden araştırmaya başladı.

BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlarken televizyon ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. BJK Avrupa maçını HT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebileceksiniz. Bu akşam milyonlarca kişinin izleyeceği maçın hakemi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre oldu. Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, St. Patrick's ile oynanan ilk müsabakada performansı ile taraftardan tam not almıştı. 29 dakikada üç gol bularak "hat trick" yapan Abraham'ın bu akşam da performansının iyi olması bekleniyor.

BJK MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Bu akşam UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaşacak olan Beşiktaş için bekleyiş devam ediyor. Türkiye'yi temsil eden takımımız bu akşam tam kadro olarak mücadele edecek. Sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş, şans verilmesi halinde bu akşam forma giyebilecek.