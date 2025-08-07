Beşiktaş St. Patrick’s Athletic’i geçerse kiminle oynayacak? 2 muhtemel rakip var

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Patrick’s Athletic ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, İrlanda deplasmanında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ ST PATRİCK’S’İ ELERSE, YENERSE KİMİNLE OYNAYACAK?

Beşiktaş, St. Patrick’s Athletic’i elemesi durumunda UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne Sport ile Astana arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Bu maçın ilk ayağı, bugün saat 21.15’te oynanacak ve turun galibi, Beşiktaş’ın potansiyel rakibi olacak.

Siyah-beyazlılar, İrlanda’daki ilk maçta avantajlı bir skor alarak rövanş için umutlu bir başlangıç yapmayı planlıyor. Lausanne Sport-Astana eşleşmesinin sonucu, Beşiktaş’ın bir sonraki turdaki rakibini belirleyecek.

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM, BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş, St. Patrick’s Athletic karşısında turu geçerse, play-off turunda Lausanne Sport veya Astana ile eşleşecek. St. Patrick’s Athletic’i elemek için sahaya çıkacak olan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçlarındaki 4-2 ve 2-0’lık yenilgilerin ardından moral bulmak istiyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve oyuncular, bu turu geçerek hem taraftarların desteğini kazanmayı hem de bir sonraki tur için avantajlı bir konuma ulaşmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ ST PATRİCK’S MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile St. Patrick’s Athletic arasındaki UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçı, İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Tallaght Stadı’nda saat 21.45’te oynanacak. Müsabaka, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve Slovenya Futbol Federasyonu’ndan hakem David Smajc tarafından yönetilecek.