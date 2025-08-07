Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Beşiktaş St. Patrick’s Athletic’i geçerse kiminle oynayacak? 2 muhtemel rakip var

Beşiktaş St. Patrick’s’i yenerse ve elerse play-off rakibi şimdiden merak edilmeye başlandı. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick’s Athletic ile deplasmanda karşılaşacak. Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgilerin ardından sezona moralsiz başlayan siyah-beyazlılar, Dublin’deki maçta galibiyet arayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş St. Patrick’s Athletic’i geçerse kiminle oynayacak? 2 muhtemel rakip var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 20:42

, 3. eleme turu ilk maçında St. Patrick’s Athletic ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, İrlanda deplasmanında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ ST PATRİCK’S’İ ELERSE, YENERSE KİMİNLE OYNAYACAK?

Beşiktaş, St. Patrick’s Athletic’i elemesi durumunda UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne Sport ile Astana arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Bu maçın ilk ayağı, bugün saat 21.15’te oynanacak ve turun galibi, Beşiktaş’ın potansiyel rakibi olacak.

Beşiktaş St. Patrick’s Athletic’i geçerse kiminle oynayacak? 2 muhtemel rakip var

Siyah-beyazlılar, İrlanda’daki ilk maçta avantajlı bir skor alarak rövanş için umutlu bir başlangıç yapmayı planlıyor. Lausanne Sport-Astana eşleşmesinin sonucu, Beşiktaş’ın bir sonraki turdaki rakibini belirleyecek.

Beşiktaş St. Patrick’s Athletic’i geçerse kiminle oynayacak? 2 muhtemel rakip var

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM, BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş, St. Patrick’s Athletic karşısında turu geçerse, play-off turunda Lausanne Sport veya Astana ile eşleşecek. St. Patrick’s Athletic’i elemek için sahaya çıkacak olan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçlarındaki 4-2 ve 2-0’lık yenilgilerin ardından moral bulmak istiyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve oyuncular, bu turu geçerek hem taraftarların desteğini kazanmayı hem de bir sonraki tur için avantajlı bir konuma ulaşmayı hedefliyor.

Beşiktaş St. Patrick’s Athletic’i geçerse kiminle oynayacak? 2 muhtemel rakip var

BEŞİKTAŞ ST PATRİCK’S MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile St. Patrick’s Athletic arasındaki UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçı, İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Tallaght Stadı’nda saat 21.45’te oynanacak. Müsabaka, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve Slovenya Federasyonu’ndan hakem David Smajc tarafından yönetilecek.

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#uefa avrupa konferans ligi
#stadyum
#mac
#deplasman
#Beşiktaş Haberleri
#Beşiktaş Futbol Kulübü
#St. Patrick’s Athletic
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.