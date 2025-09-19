Beşiktaş Üsküdar vapurunda kaç kişi vardı? Son dakika Beşiktaş vapur motor kazası

19 Eylül Cuma günü yaşanan Beşiktaş Üsküdar vapur kazasının ardından ekipler bölgeye sevk edildi.

BEŞİKTAŞ ÜSKÜDAR VAPURUNDA KAÇ KİŞİ VARDI?

Kazanın ardından vapurdaki vatandaşlar savrulma nedeniyle hafif yaralanırken ambulanslar bölgede tedavilere başladı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kaza esnasında vapurda olan kişi sayısı henüz paylaşılmazken Şehir Hatları filosunda bazı vapurlar 2100, 1800, 1700, 1500, 700 ve 600 yolcu kapasitelerine sahip oluyor.

BEŞİKTAŞ ÜSKÜDAR VAPUR KAZASINDA ÖLEN VAR MI SON DAKİKA?

Bugün yaşanan vapur kazasının ardından son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ekiplerin bölgeye sevk ediliği olay yerinden gelen bilgilere göre herhangi bir can kaybı bulunmuyor. Savrulma nedeniyle bazı yolcuların hafif yaralandığı öğrenildi.