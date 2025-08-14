Menü Kapat
Beşiktaş'ın play-off rakibi kim? 2 muhtemel rakip var

Beşiktaş’ın Konferans Ligi muhtemel rakibi belli oluyor! Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 21.00’de çalacak ve mücadelenin hakemi Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Antonio Nobre olacak. Beşiktaş St. Patrick's Athletic’i geçerse play-off’ta 2 muhtemel rakipten biriyle oynayacak.

Beşiktaş’ın play-off rakibi kim? 2 muhtemel rakip var
, serüveninde kritik bir rövanş maçına çıkıyor. İlk karşılaşmadan farklı galibiyetle dönen siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde avantajını korumak istiyor.

BEŞİKTAŞ ST PATRICK'S ATHLETİC'E ELERSE KİMİNLE OYNAYACAK?

Beşiktaş’ın 3. eleme turunu geçmesi halinde turundaki rakibi -Lausanne eşleşmesinin galibi olacak. İsviçre temsilcisi Lausanne, sahasında oynanan ilk maçta Kazakistan ekibi Astana’yı 3-1 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj elde etti. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması sonucunda kazanan takım, Beşiktaş ile play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş’ın play-off rakibi kim? 2 muhtemel rakip var

Play-off turu karşılaşmaları, takvimine göre 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş, St. Patrick’s engelini aşması halinde bu tarihlerde Avrupa sahnesinde mücadele etmeye devam edecek. Rakibin netleşmesi ise Astana ile Lausanne arasında oynanacak ikinci maçın ardından kesinleşecek.

Beşiktaş’ın play-off rakibi kim? 2 muhtemel rakip var

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ PLAY-OFF RAKİBİ KİM, BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş’ın play-off turundaki rakibi henüz kesinleşmedi. Şu an için olası rakipler Astana ve Lausanne olarak öne çıkıyor. İlk maçta Lausanne, kendi sahasında Astana’yı 3-1 mağlup ederek avantajlı bir skor elde etti. Ancak rövanş maçının sonucu, play-off turunda Beşiktaş’ın karşılaşacağı takımı belirleyecek.

Beşiktaş’ın play-off rakibi kim? 2 muhtemel rakip var

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF'A NASIL GEÇER?

Beşiktaş, ilk maçta deplasmanda St. Patrick's karşısında aldığı 4-1’lik galibiyet sayesinde rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Rövanş maçında Beşiktaş’ın tüm galibiyetleri ve beraberlikleri, ayrıca 2 farklı yenilgiler de siyah-beyazlıları play-off turuna taşıyacak. Bu sonuçlarla Beşiktaş, adını bir üst tura yazdırabilecek.

Beşiktaş’ın play-off rakibi kim? 2 muhtemel rakip var

Buna karşılık Beşiktaş’ın 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. Siyah-beyazlıların dört farklı mağlup olması halinde ise Avrupa kupalarına veda edecek.

