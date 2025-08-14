Beşiktaş’ın play-off rakibi kim? 2 muhtemel rakip var

Beşiktaş, Konferans Ligi serüveninde kritik bir rövanş maçına çıkıyor. İlk karşılaşmadan farklı galibiyetle dönen siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde avantajını korumak istiyor.

BEŞİKTAŞ ST PATRICK'S ATHLETİC'E ELERSE KİMİNLE OYNAYACAK?

Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turundaki rakibi Astana-Lausanne eşleşmesinin galibi olacak. İsviçre temsilcisi Lausanne, sahasında oynanan ilk maçta Kazakistan ekibi Astana’yı 3-1 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj elde etti. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması sonucunda kazanan takım, Beşiktaş ile play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Play-off turu karşılaşmaları, UEFA takvimine göre 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş, St. Patrick’s engelini aşması halinde bu tarihlerde Avrupa sahnesinde mücadele etmeye devam edecek. Rakibin netleşmesi ise Astana ile Lausanne arasında oynanacak ikinci maçın ardından kesinleşecek.

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ PLAY-OFF RAKİBİ KİM, BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş’ın play-off turundaki rakibi henüz kesinleşmedi. Şu an için olası rakipler Astana ve Lausanne olarak öne çıkıyor. İlk maçta Lausanne, kendi sahasında Astana’yı 3-1 mağlup ederek avantajlı bir skor elde etti. Ancak rövanş maçının sonucu, play-off turunda Beşiktaş’ın karşılaşacağı takımı belirleyecek.

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF'A NASIL GEÇER?

Beşiktaş, ilk maçta deplasmanda St. Patrick's karşısında aldığı 4-1’lik galibiyet sayesinde rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Rövanş maçında Beşiktaş’ın tüm galibiyetleri ve beraberlikleri, ayrıca 2 farklı yenilgiler de siyah-beyazlıları play-off turuna taşıyacak. Bu sonuçlarla Beşiktaş, adını bir üst tura yazdırabilecek.

Buna karşılık Beşiktaş’ın 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. Siyah-beyazlıların dört farklı mağlup olması halinde ise Avrupa kupalarına veda edecek.