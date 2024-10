BİM 4 Ekim aktüel kataloğunda 48 parça yemek takımı, tencere setleri, petek önü dresuar ve dikiz ayna kamerası gibi birçok ürün yer alıyor

03 Ekim 2024 14:54 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 14:58

BİM Marketlerin internet sitesinde yayınlanan 4 Ekim aktüel tag kataloğunda 48 parça yemek takımı, 30 parça çatal bıçak kaşık seti, evcil hayvan yuvalı çok amaçlı sehpa, petek önü dresuar, dikiz ayna kamerası ve hareket sensörlü bagaj lambası bulunuyor.

BİM Marketlerde 4 Ekim Cuma günü tencere çeşitleri, aynalı gold tepsi, düdüklü tencere, çubuk blender, evcil hayvan buharlı bakım tarağı, Airtag tasma, nevresim takımları, yatak örtüsü seti, fon perde ve çeşitli oyuncaklar satışa çıkıyor.

BİM 4 EKİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 15.975 TL

Dijitsu 32' HD Android Tv 4.590 TL

Petek Önü Dresuar / Seperatör 899 TL

Evcil Hayvan Yuvalı Çok Amaçlı Sehpa 699 TL

Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 999 TL

Bardaklık Telefon Tutacağı 199 TL

Araç İçi Fm Transmitter 159 TL

Hareket Sensörlü Bagaj Lambası 149 TL

Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu 149 TL

Çok Fonksiyonlu Panel Telefon Tutucu 115 TL

Araç İçi Telefon Tutucu 109 TL



Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 2.990 TL

Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.690 TL

Güral Porselen Altın File Rölyefli Kahve Fincan Seti 12 Parça 499 TL

Naturalove Gold Dekoratif Tepsi 279 TL

Rakle Altın Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 199 TL

Rakle Altın Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 149 TL

Rakle Altın Rimli Su Bardağı 3'lü 139 TL

Hisar Optima Çelik Çaydanlık 849 TL

Hisar Optima Çelik Karnıyarık Tencere 799 TL

Hisar Optima Çelik Derin Tencere 749 TL

Tefal Düdüklü Tencere 3.490 TL

Tefal Krep Tavası 499 TL

Tefal Saklama Kabı Seti 3'lü 429 TL

Tefal Şef Bıçağı 319 TL

Tefal Santoku Bıçağı 279 TL

Heifer Çubuk Blender 699 TL

Demir Döküm Sahan 549 TL

Emsan Kek Kalıbı 329 TL

Rakle Altın Rimli Çay Seti 12 Parça 399 TL

LAV Archie Meşrubat Bardağı 4'lü 179 TL

LAV Archie Su Bardağı 4'lü 169 TL



Glass in love Cam Vazo 169 TL

Glass in love Cam Peçetelik 49,50 TL

Paşabahçe Plus Saklama Kabı 149 TL

Paşabahçe Plus Saklama Kabı 119 TL

Deluxia Çift Kişilik Battaniye 499 TL

Çift Kişilik Nevresim Takımı 759 TL

Yatak Örtüsü Seti 499 TL

Post Halı 60x90 cm 299 TL

Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti 2'li 299 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 225 TL

Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 169 TL



Kapitoneli Yastık 155 TL

Yastık Alezi 115 TL

Brode Masa Örtüsü 349 TL

Yükselen Zeka Konuşmaya Başlıyorum Seti 189 TL

Animasyon Balon Seti 34,50 TL

Mini Karakterler 59 TL

Elbiseli Konuşan Bebek 219 TL



Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL

Pet Su Sebili 699 TL

Ahşap Demonte Kedi Evi 199 TL

Seramik Mama / Su Kabı 299 TL

Kedi Ödül Kreması Yedirme Kaşığı 99 TL

Yavaş Yeme Kabı 99 TL

Parex Tüy Toplayıcı Rulo 99,50 TL

Köpek Mama Kabı 35 TL

Mama ve Su Kabı 19 TL



Kedi Kumu Küreği 12,50 TL

Petfan Kedi Kumu 99 TL

Pedigree Kuru Köpek Maması 500 gr 59 TL

Pedigree Biscrok Köpek Ödül Maması 200 gr 31,45 TL

Jungle Kedi Macunu 75 ml 59,50 TL

Evcil Hayvan Buharlı Bakım Tarağı 129 TL

Furminatör Pet Tarağı 129 TL

Tüy Toplama Aleti 99 TL

El Fenerli Tuvalet Torbası 99 TL



Top Köpek Oyuncağı 99 TL

Lazerli Kedi Oyuncağı 89 TL

İpli Köpek Oyuncağı 89 TL

Frizbi Köpek Oyuncağı 74,50 TL

Frizbi Köpek Oyuncağı 64,50 TL

Pet Tarağı 49 TL