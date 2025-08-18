Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Bizans Oyunları konusu ne oyuncuları kimler?

Bizans Oyunları: Geym of Bizans, televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte konusu ve oyuncu kadrosuyla yeniden gündem oldu.

Bizans Oyunları konusu ne oyuncuları kimler?
Gani Müjde'nin yönetmenliğini üstlendiği absürt mizah Bizans Oyunları: Geym of Bizans filminin konusu ve oyuncuları Google arama motorlarında üst sıralara tırmandı.

Kahpe Bizans filminden ilham alınarak 2016 yılında çekilen Bizans Oyunları filmi geniş oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Film, renkli karakterler ve abartılı mizahi anlatımıyla seyirciyi güldürüyor.

Bizans Oyunları konusu ne oyuncuları kimler?

BİZANS OYUNLARI KONUSU NE?

Mayalar, Güney Amerika'nın sıcak atmosferinden kaçıp Anadolu’ya yerleşmeye karar verir ve İstanbul Bağcılar’da Türklerle kaynaşmaya başlarlar.

Bu birleşimin güçlenmesinden rahatsız olan Kraliçe 5. Klitorya ve kardeşi Muhteris, Maya kadınlarını kaçırınca olayların da fitilini ateşler.

Bizans Oyunları konusu ne oyuncuları kimler?

BİZANS OYUNLARI OYUNCULARI KİMLER?

  • Gürkan Uygun – Gazi Mağusa
  • Tolgahan Sayışman – Prens Adonis
  • Gonca Vuslateri – Klitorya
  • Tuvana Türkay – Ayçörek
  • Murat Dalkılıç – Muhteris
  • Özge İnce – Bonservis
  • Oğuzhan Uğur – Taciroğlu
  • Anıl Altınöz – Mucittin

Sıkça Sorulan Sorular

Bizans Oyunları: Geym of Bizans ne zaman çekildi
Film 2016 yılında çekildi.
ETİKETLER
#gürkan uygun
#Bizans Oyunları
#Gani Müjde
#Absürt Mizah
#Kahpe Bizans
#Komik Film
#Türk Filmi
#Aktüel
