Bizans Oyunları konusu ne oyuncuları kimler?

Gani Müjde'nin yönetmenliğini üstlendiği absürt mizah Bizans Oyunları: Geym of Bizans filminin konusu ve oyuncuları Google arama motorlarında üst sıralara tırmandı.

Kahpe Bizans filminden ilham alınarak 2016 yılında çekilen Bizans Oyunları filmi geniş oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Film, renkli karakterler ve abartılı mizahi anlatımıyla seyirciyi güldürüyor.

BİZANS OYUNLARI KONUSU NE?

Mayalar, Güney Amerika'nın sıcak atmosferinden kaçıp Anadolu’ya yerleşmeye karar verir ve İstanbul Bağcılar’da Türklerle kaynaşmaya başlarlar.

Bu birleşimin güçlenmesinden rahatsız olan Kraliçe 5. Klitorya ve kardeşi Muhteris, Maya kadınlarını kaçırınca olayların da fitilini ateşler.

BİZANS OYUNLARI OYUNCULARI KİMLER?

Gürkan Uygun – Gazi Mağusa

Tolgahan Sayışman – Prens Adonis

Gonca Vuslateri – Klitorya

Tuvana Türkay – Ayçörek

Murat Dalkılıç – Muhteris

Özge İnce – Bonservis

Oğuzhan Uğur – Taciroğlu

Anıl Altınöz – Mucittin